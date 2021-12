Augsburg

vor 50 Min.

Der erste Tag mit 2G im Handel hatte in Augsburg noch Startschwierigkeiten

Bei Galeria Augsburg kontrollieren Mitarbeiter an jedem Eingang den 2G-Nachweis. Ungeimpfte haben aber weiter Zutritt zu Aldi im Untergeschoss.

Plus Seit Mittwoch dürfen in viele Geschäfte nur noch Geimpfte oder Genesene. Bis zuletzt tüftelten Händler an Lösungen für den Einlass. Nicht überall lief es sofort rund.

Von Johannes Kapfer und Andrea Wenzel

Die Galeria-Filiale (ehemals Karstadt) hat am ersten Tag von 2G im Handel noch keine zehn Minuten geöffnet, da gibt es schon die erste Diskussion. Ein Herr mittleren Alters möchte eine Hose umtauschen, ist aber nicht geimpft. Eine Mitarbeiterin erklärt ihm bestimmt aber freundlich, dass sie ihn nicht mehr einlassen darf - auch nicht kurz oder für den Umtausch. Sie bietet dem Herren an, Ware, Kassenzettel und EC-Karte an sich zu nehmen und sein Anliegen zu erledigen, während er selbst vor der Türe wartet. Für den Mann ein akzeptables Angebot. Die neue 2G-Regel bezeichnet er dennoch als "weder gut noch sinnvoll".

