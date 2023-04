Augsburg

03.04.2023

So verkauft sich das Deutschlandticket in Augsburg

Plus Die Stadtwerke Augsburg sprechen "nicht vom riesigen Run" auf das Deutschlandticket. Allein der Preis werde auch nicht entscheidend sein, so der AVV.

Von Stefan Krog

Lange war es erwartet worden, seit Montag läuft der Verkauf des Deutschlandtickets, mit dem ab Mai die Nutzung des Nahverkehrs bundesweit möglich sein wird. Auch in Augsburg begann der Vertrieb.

Die Stadtwerke haben zum Vertriebsstart des Deutschlandtickets bis Montagmittag um die 250 Stück online verkauft. In den Kundencentern habe es viele Nachfragen gegeben, etwa zum Bestellschein fürs Papierticket. Stadtwerkesprecher Jürgen Fergg sagte angesichts der Verkaufszahlen, dass es sich "nicht um den riesigen Run" handle. Zum Vergleich: Am ersten Verkaufstag des Neun-Euro-Tickets gingen bei den Stadtwerken 7800 Stück über den Tresen, wobei das Ticket auch unkompliziert am Automaten zu kaufen war.

