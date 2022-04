So will die Wirtschaft in Augsburg zu mehr Klimaschutz beitragen

Große Unternehmen und die Stadt Augsburg schließen eine freiwillige Vereinbarung ab. Denn mehr als Hälfte des CO2-Ausstoßes kommt aus der Wirtschaft.

Die Stadt Augsburg und zunächst elf Augsburger Unternehmen wie Kuka oder MAN wollen gemeinsam mehr für den Klimaschutz tun. Am kommenden Mittwoch soll ein sogenannter "Klimapakt" unterzeichnet werden - neben der Reduktion von lokalen CO 2 -Emissionen geht es dabei auch darum, Innovationen zu entwickeln, um dem Thema weltweit zu begegnen.

Beispiele für Augsburger Entwicklungen seien Satelliten zur Untersuchung von Klimaänderungen, Technologien zur Gewinnung von "grünem" Wasserstoff als künftigem Energielieferanten in der Industrie oder die Konstruktion von wasserstoffbetriebenen Schiffsmotoren. Bis zum Ende des Jahres soll in den teilnehmenden Unternehmen möglichst viel CO 2 eingespart werden, für die Folgejahre sind auch gemeinschaftliche Klimaschutzmaßnahmen denkbar. Definiert sind diese noch nicht. Die Stadt soll bei dem freiwilligen Projekt unterstützen.

Wie berichtet hat es sich die Stadt zum Ziel gesetzt, dass nur noch ein Restbudget von 9,7 Millionen Tonnen Kohlendioxid (gerechnet ab Anfang 2021) ausgestoßen wird. Dieses Ziel, um den Augsburger Anteil an der Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze einzuhalten, ist nicht mehr realistisch, allerdings wird es auch ein Kraftakt, ein nun angepeiltes 20-Millionen-Tonnen-Ziel zu erreichen. Die Stadt hat einen Maßnahmenkatalog in Arbeit, der stark bei Mobilität und Haushalten ansetzt, etwa eine Photovoltaikpflicht in Neubaugebieten, Änderungen bei der Wärmeversorgung oder die Förderung des Radverkehrs und der Elektromobilität.

Firmen sind auch aus wirtschaftlichen Gründen am Klimaschutz interessiert

Etwas mehr als die Hälfte der CO 2 -Emissionen in Augsburg kommen aber aus Industrie und Gewerbe. "Gerade in einer Industriestadt wie Augsburg sind die Unternehmen ein großer Hebel", so Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU). Die Firmen stellten sich diesem Thema aber bereits seit vielen Jahren, allein schon aus wirtschaftlichen Gründen. "Die Firmen wollen auch effizienter werden, um wettbewerbsfähiger zu sein", so Weber. Darüber hinaus gehe es auch neue Produkte. Faurecia habe lange Auspuffanlagen als zentrales Geschäftsfeld gehabt, nun gehe es auch um Wasserstoffantriebe. "Klimaschutz ist nicht nur eine Frage des Verzichts, sondern auch von Innovation und Technik", so Weber.

Elf Unternehmen sind in einer ersten Tranche mit dabei: Kuka, MAN, UPM, Stadtwerke, Lechwerke, Wohnbaugruppe, Rocket Factory, MT Aerospace, Faurecia, WashTec und Stadtsparkasse. (skro)