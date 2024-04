Söder bei KI-Produktionsnetzwerk: "Augsburg ist ein Mega-Standort"

Plus Die "Halle 43" verwebt Künstliche Intelligenz und Industrie. Ministerpräsident Söder betont bei seinem Besuch die Bedeutung des Standorts – und stichelt gegen Stellvertreter Aiwanger.

Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) hat am Mittwoch die "Halle 43" auf dem früheren Fujitsu-Gelände besucht. Das Herzstück des Augsburger KI-Produktionsnetzwerks, das vor knapp einem Jahr eröffnet wurde, soll die Forschung zu Künstlicher Intelligenz mit Firmen aus Augsburg und der Region stärker verweben. Der Freistaat fördert den Wissenstransfer mit insgesamt 92 Millionen Euro. Söder betonte am Mittwoch, welchen Stellenwert das Netzwerk für den Industriestandort Bayern habe. Die aktuellen Zahlen lassen aufhorchen.

"Augsburg ist ein Mega-Standort", erklärte Söder. Augsburg habe als alte Industriestadt vor vielen Jahren noch gezweifelt, wie der Strukturwandel gelingen solle. Mit dem KI-Produktionsnetzwerk, bei dem Forschung nicht in einem "Wolkenkuckucksheim" stattfinde, würden Arbeitsplätze für die Zukunft geschaffen und Wohlstand generiert. Bayern sei damit Vorreiter in ganz Deutschland und könne auch mit internationalen Top-Playern mithalten. "Dafür lohnt es sich, das ganze Geld auszugeben", sagte Söder.