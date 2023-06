Augsburg

17:30 Uhr

Solaranlage löste wohl Großbrand aus: Wie gefährlich ist Photovoltaik?

Plus Den Großbrand in Inningen mit Millionenschaden hat offenbar eine defekte Solaranlage verursacht, die auf dem Hallendach montiert war. Das wirft Fragen auf.

Von Ina Marks

Seit zehn Jahren war die Photovoltaik-Anlage nach Angaben ihres Eigentümers auf der Lagerhalle am Rand des Augsburger Stadtteils Inningen installiert. Ausgerechnet von ihr soll das verheerende Feuer ausgegangen sein, das am Montag nicht nur für einen Großeinsatz an Feuerwehren und anderen Hilfskräften gesorgt hat. Der Brand verursachte zudem einen Schaden von mindestens zwei Millionen Euro. Ein technischer Defekt der Solaranlage, so berichtet die Polizei, sei naheliegend. Der Fall wirft Fragen auf. Schließlich werden immer mehr solcher Module an Dächern angebracht. Wie riskant sind PV-Anlagen und wie können sich Besitzer absichern?

"Die Nachfrage nach PV-Anlagen in der Stadt und auf dem Land ist zuletzt sehr stark gestiegen", sagt Thomas Klopfer, Obermeister der Innung für Elektrik- und Informationstechnik. Energiekrise und das Gerangel um Gasheizungen hätten die Nachfrage angetrieben. Bei der Innung sei die Photovoltaik ein zentrales Thema. Entsprechend interessiert habe er die Nachrichten über den Großbrand in Inningen verfolgt. Eines stellt Klopfer klar: "Niemand muss sich jetzt Sorgen um seine PV-Anlage machen. Auch wenn die Sonne noch so stark scheint und es noch so heiß ist. Dafür sind die Module gebaut."

