Solarausbau in Augsburg: Und plötzlich geht es doch

Plus Die Ausbauzahlen in Augsburg werden in diesem Jahr über den politischen Zielsetzungen liegen. Doch von alleine wird das dauerhaft nicht so bleiben.

Der Ausbau der Photovoltaik in diesem Jahr wird nicht nur in Augsburg, sondern auch deutschlandweit neue Rekorde markieren. Zahlen, die in der Vergangenheit illusorisch erschienen, werden nun plötzlich erreicht. Die Stadt hat sich in ihrem Klimaschutzkonzept das Ziel gesetzt, dass in Augsburg jährlich ein Zubau von elf Megawatt stattfindet, der die Potenziale auf Dachflächen besser nutzt. Dieses Ziel wird zumindest in diesem Jahr übertroffen.

Gleichzeitig wird der Zubau wohl nicht auf diesem Niveau bleiben. Denn das Bemühen um Klimaschutz war für viele Neu-Anlagenbesitzer wohl nur einer von mehreren Punkten in der Überlegung. Ausschlaggebender dürften Energiesicherheit (die Zubauzahlen gingen kurz nach Beginn des Kriegs in der Ukraine nach oben) und der explodierte Strompreis gewesen sein, der den Eigenverbrauch von Solarstrom attraktiver machte.

