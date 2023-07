Soni Unterreithmeier mit dem Bayerischen Verdienstorden geehrt

Die Augsburgerin Soni Unterreithmeier wurde mit dem höchsten bayerischen Orden geehrt. Seit Jahrzehnten hat sie Herausragendes geleistet, um in Not geratenen Frauen zu helfen.

Soni Unterreithmeier ist eine engagierte Kämpferin gegen Zwangsprostitution. Vor etwa 30 Jahren begann die Sozialpädagogin ihr Engagement für "SOLWODI", eine internationale Hilfsorganisation, die übersetzt "Solidarität für Frauen in Not" bedeutet. 1999 gründete Unterreithmeier eine Niederlassung in Augsburg. Über Jahre setzte sie sich für verfolgte, bedrohte und misshandelte Frauen ein. Das waren insbesondere Frauen mit Migrations- oder Fluchthintergrund, oftmals aus Osteuropa, die Opfer von Zwangsprostitution oder Zwangsheirat waren. Die 74-Jährige kümmerte sich um eine sichere Unterbringung, half den Frauen bei der Kontaktaufnahme mit der Polizei und den Gerichten, und bot ihnen praktische und therapeutische Begleitung an.

Ministerpräsident Markus Söder bedankte sich bei der Verleihung in der Münchner Residenz bei Soni Unterreithmeier für ihren herausragenden Einsatz. Damit hat die Augsburgerin jeweils die höchsten Verdienstorden aller Instanzen erreicht: die Verdienstmedaille der Stadt Augsburg im Jahr 2012, das Bundesverdienstkreuz im Jahr 2021 und nun den bayerischen Verdienstorden. (sph)

Lesen Sie dazu auch