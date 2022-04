Sonnen am Lech: Bald gibt es 70 Liegestühle an der Floßlände

An sich ein nettes Konzept, um Lechhausen aufzuwerten. Ich bin eigentlich trittsicher, aber die extrem steile Treppe sieht wirklich wenig einladend aus. Was sich der Architekt dabei gedacht? Ein Wunder, dass in einem pingeligen Land wie in unserem so etwas als sicher abgenommen wurde. Hoffentlich stolpert niemand und bremst auf den Steinen im Lech. Wird schon gutgehen!

