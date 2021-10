Augsburg

Gastro-Kritik: Das bietet die neue "Floßlände" in Augsburg ihren Besuchern

Am ersten Wochenende nach der Eröffnung war das Lokal "Floßlände" in Augsburg Anziehungspunkt für viele Ausflügler.

Plus Über den Lech wurden einst Waren aus dem Alpenraum nach Augsburg transportiert. Das neue Ausflugslokal "Floßlände" nimmt diese Geschichte auf - architektonisch und kulinarisch.

Von Nicole Prestle

Augsburgs Lage ist besonders: Zwei Flüsse und zahlreiche Bäche und Kanäle fließen durchs Stadtgebiet, doch im Leben der Augsburgerinnen und Augsburger spielt das kaum eine Rolle - zumindest nicht gastronomisch, weil es einfach zu wenige Cafés und Lokale am Wasser gibt. Mit dem neuen Ausflugslokal "Floßlände" direkt am Lechufer könnte sich das ein wenig ändern - und es scheint so, als hätten viele Augsburgerinnen und Augsburger nur darauf gewartet. Am vergangenen sonnigen Wochenende konnte sich das Lokal über Zuspruch jedenfalls nicht beklagen.

