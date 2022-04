Sozialfraktion fordert die jährliche Erstellung eines Armutsberichts

Mit einem jährlichen Bericht soll die Armut in Augsburg besser bekämpft und abgemildert werden. Einen solchen Armutsbericht fordert jetzt die Sozialfraktion.

Vor wenigen Wochen veranstaltete die Sozialfraktion im Augsburger Rathaus ein Expertengespräch zum Thema: "Der Armut in Augsburg begegnen". Eine der zentralen Einsichten aller Beteiligten war, dass um die Armut in Augsburg besser zu verstehen und sie dadurch auch besser bekämpfen zu können, ein jährlicher Armutsbericht für die Stadt Augsburg von zentraler Bedeutung wäre, heißt es jetzt in einer Mitteilung. Die Sozialfraktion fordert deshalb die jährliche Erstellung eines Augsburger Armutsberichts durch die Stadtverwaltung.

Datenmaterial hilft bei zielgenauer Armutsbekämpfung

SPD-Stadtrat Gregor Lang betont: "Die auf Landes- und Bundesebene vorhandenen Daten reichen für eine gezielte Ausrichtung kommunaler Politik auf die nachhaltige kommunale Armutsbekämpfung nicht aus." Die regelmäßigen und umfangreichen Daten des Amtes für Statistik der Stadt Augsburg böten sich für einen regelmäßigen Bericht an. Damit könnten auch die verschiedenen Maßnahmen, die ergriffen werden, evaluiert werden. Fraktionsvorsitzender Florian Freund sagt: "Wir sind der festen Überzeugung, dass ein solcher Bericht ein wesentlicher Bestandteil einer zielgenauen Armutsbekämpfung und auch – auf lange Sicht – der Armutsvermeidung wäre." (ziss)