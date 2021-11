Augsburg

Warum zwei Läden am Augsburger Rathausplatz schon so lange leerstehen

Plus Nach dem Abschied von Mode Binder und Wein Bayerl sucht die Stadt Augsburg Nachmieter für die Immobilie am Rathausplatz. In einem Fall bahnt sich eine Lösung an.

Von Michael Hörmann

Eine bessere Lage für einen Laden in der Augsburger Innenstadt gibt es kaum. Standort ist direkt am Rathausplatz in Anbindung zur Philippine-Welser-Straße. Es sind Geschäftsräume, die im städtischen Verwaltungsgebäude untergebracht sind. Wer die Namen Musik Durner (später Mode Binder) und Wein Bayerl hört, weiß sofort, welche Ecke gemeint ist. Der ehemalige Bayerl-Laden steht seit Herbst 2019 leer, der benachbarte ehemalige Binder-Laden seit August 2020. Weder für das eine Gebäude, noch für das andere ist bislang ein Nachmieter gefunden, der unterschrieben hat. Es könnte der Eindruck entstehen, die Stadt habe gar kein Interesse an einer schnellen Vermietung. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle, über dessen Referat die Vermietung läuft, widerspricht: "Bei beiden Flächen gestaltete sich die Mietersuche alles andere als schwierig." Wie aber ist dann der wahrgenommene Stillstand zu erklären?

