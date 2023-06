Stadt Augsburg ehrt zehn Unternehmen für besondere Leistungen und Produkte

Erneut hat die Stadt die Urkunde "Qualität - Made in Augsburg" an Firmen und Dienstleister vergeben. Ausgezeichnet wurden Global Player und Familienunternehmen.

Seit 2014 verleiht die Stadt die Urkunde „Qualität – Made in Augsburg“ an Unternehmen. Ausgezeichnet werden von der Jury Firmen und Einrichtungen, deren Produkte oder Dienstleistungen entweder sehr begehrt sind, die besonders innovativ sind, eine Strahlkraft über die Region hinaus haben oder ganz besondere Produkte herstellen. Auch in diesem Jahr sind wieder zehn Unternehmen ausgezeichnet worden.

Die ausgezeichneten Unternehmen spiegeln die ganze Bandbreite des großen Branchenspektrums der Augsburger Wirtschaft wider und zeigen, wie heterogen der Wirtschaftsstandort Augsburg ist, hieß es bei der Verleihung der Urkunden im Fürstenzimmer des Rathauses. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle sagte: „Um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, brauchen wir die dynamische Vielfalt der Augsburger Wirtschaft. Dazu gehören Global Player und regional verwurzelte Familienunternehmen genauso wie innovative Start-ups.“