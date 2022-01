Stadt Augsburg hat Probleme, Nachmieter für Stadtmarkt-Stand zu finden

Plus Ein Mieter, der zunächst den Zuschlag für den freien Stand auf dem Augsburger Stadtmarkt erhielt, kommt nicht zum Zug. Deshalb gibt es jetzt eine Doppel-Ausschreibung.

Der Stand mit den beiden Ladenzeilen in der Fleischhalle auf dem Augsburger Stadtmarkt sieht alles andere als einladend aus. Er ist mit Holzbrettern verschalt. Oben ist der Schriftzug des früheren Mieters zu lesen: Julius Seessle. Die Metzgerei hat diesen Stand bereits im April 2021 aufgegeben. Die Nachfolge gestaltet sich schwierig. Nun startet die Stadt Augsburg eine zweite Ausschreibung. Dies bestätigt Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle gegenüber unserer Redaktion. Es kommt nun zu einer Doppel-Ausschreibung, weil ein weiterer Imbissstand Ende Januar schließt. Die Biometzgerei Mödl verabschiedet sich vom Stadtmarkt.