Stadt Augsburg sorgt für mehr Sicherheit in heimischen Wäldern

Forstverwaltung pflegt in den nächsten Wochen die Waldwege. Für Spaziergänger kann es zeitweise zu Sperrungen kommen.

Die Forstverwaltung der Stadt Augsburg macht die städtischen Wälder eine Spur sicherer. In den nächsten Wochen stehen Pflegearbeiten in den Revieren Haunstetten und Siebenbrunn an. Wege im Lech- und Wertachauwald werden aufpoliert. Unliebsame Äste werden entfernt.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich mehrere Wochen und können zu kurzzeitigen Sperrungen von Waldwegen oder anderweitigen Behinderungen führen, informiert die Stadt. Aus Sicherheitsgründen seien die Sperrungen unbedingt zu beachten, heißt es weiter. Arbeiten zu dieser Jahreszeit seien normal.

Die Verkehrssicherheit im Wald ist ein wichtiger Aspekt

Die Unterhalts- und Pflegemaßnahmen dienen nicht nur der Sicherheit von Waldbesuchern. Sie seien auch für den Erhalt des Waldes und der Waldwege unbedingt erforderlich, sagt Umweltreferent Reiner Erben (Grüne). Das regelmäßige Schneiden von Bäumen und Sträuchern sei ein wesentlicher Schritt, um die Verkehrssicherheit auf diesen Wegen zu gewährleisten. Durch das Entfernen von überhängenden Ästen und anderem Bewuchs werde das Risiko von Unfällen und Verletzungen minimiert.

Zudem sei es wichtig, dass Wege nach Regenfällen rasch abtrocknen können. Ansonsten dringe Wasser in die Wege ein und führe zu deren Zerstörung. Die Folge wäre dann eine teure Sanierung der Wege. Von den jetzt angepackten Pflegearbeiten profitierten zudem wilde und seltene Pflanzen und Blumen.

Verglichen mit anderen Kommunen verwaltet die Stadt Augsburg nach eigenen Angaben die größte Waldfläche in Bayern und die zweitgrößte in Deutschland. Insgesamt bewirtschaftet sie 7679 Hektar Wald – also etwa so viel wie 10.000 Fußballfelder, in Augsburger Dimensionen gesprochen etwa so viel wie die Fläche der Stadtteile Haunstetten, Göggingen, Inningen und Bergheim. Im Stadtgebiet liegen die beiden Reviere Haunstetten und Siebenbrunn. (möh)

