Stadt hängt großes Ukraine-Solidaritätsplakat am Verwaltungsgebäude ab

Nach dem Überfall auf die Ukraine setzte Augsburg ein großes Zeichen der Solidarität. Nun ist das Plakat weg, dafür soll am Rathausplatz die ukrainische Flagge wehen.

Es war eine nicht zu übersehende Mahnung zum Frieden: Die Stadt Augsburg hatte Ende Februar vorigen Jahres, kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, ein großes Solidaritätsplakat an der Fassade des Verwaltungsgebäudes am Rathausplatz aufhängen lassen. Zu sehen waren darauf ein symbolischer Handschlag, der Schriftzug "Friedensstadt Augsburg" und die Farben der ukrainischen Flagge, blau und gelb. Am Freitag ließ die Stadt das Plakat wieder abhängen. Betont wird aber, dass man damit natürlich nicht die Solidarität mit der Ukraine aufkündige.

Stefan Sieber, Sprecher der Stadt, sagt, das Plakat sei inzwischen von Wind und Wetter etwas mitgenommen und schmutzig gewesen. Deshalb habe man sich entschieden, es abzuhängen – das sei in Abstimmung mit den Stadtratsfraktionen geschehen. Dass es überhaupt so lange dort war, sei eine große Ausnahme gewesen. Normalerweise würden Plakate dort nur zu bestimmten Anlässen aufgehängt – und nur für wenige Tage. Ein Zeichen der Solidarität mit dem angegriffenen Land soll es weiter am Rathausplatz geben. An den dortigen Fahnenmasten werden eine ukrainische Flagge und eine Friedensstadt-Fahne gehisst. (jöh)

