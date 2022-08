Augsburg

06:00 Uhr

Die Stadt steht wegen fehlender Plätze in der Jugendhilfe unter Druck

Plus Mitarbeiter der Sozialen Dienste haben alle Hände voll zu tun, um junge Augsburger an stationäre und ambulante Angebote zu vermitteln. Die Lage ist angespannt.

Von Miriam Zissler

An diesem Tag sind in der Augsburger Inobhutnahmestelle Biwak acht Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren untergebracht – genauso viele, wie die Einrichtung des Sozialpädagogischen Instituts Augsburg (SIA) auch Plätze für schutzbedürftige Mädchen und Jungen anbietet. Manche bleiben wenige Tage, andere ein paar Monate. Weil es deutschlandweit an stationären Jugendhilfeplätzen mangelt und in den vergangenen Monaten auch wieder mehr unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach Augsburg kommen, geraten Einrichtungen wie das Biwak, aber auch der Sozialdienst der Stadt stärker unter Druck.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

