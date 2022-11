Stadt tauscht umstrittenen Toilettencontainer neben Klimacamp aus

Plus Um den Container am Rathausplatz gab es schon Streit zwischen Klimacamp und der Stadt. Jetzt gibt es einen neuen – aus Platzgründen. Das trifft auch das Klimacamp.

Der Christkindlesmarkt-Toilettencontainer auf dem Fischmarkt bleibt ein kurioses Politikum. Nachdem Stadtbaurat Gerd Merkle ( CSU) und die Klimacamper sich anlässlich des Containers schon einen Schlagabtausch lieferten, legt nun Stadträtin Beate Schabert-Zeidler (Bürgerliche Mitte) nach. Anlass: Der vergangene Woche ursprünglich von der Stadt aufgestellte Container musste aus Platzgründen wieder verschwinden und durch einen kleineren Container - allerdings ohne Behindertentoilette - ersetzt werden. Dass nun die Belange von Behinderten hinten runter fallen, sei in der Abwägung zwischen der Demonstrationsfreiheit des Klimacamps und den Bedürfnissen von Behinderten nicht verständlich, so Schabert-Zeidler.