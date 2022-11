Streit um Toilettenhäuschen ärgert Klimacamper in Augsburg

Plus Umweltaktivisten des Klimacamps kritisieren den Augsburger Baureferenten Gerd Merkle für sein Agieren. Sie unterstellen ihm einen Interessenkonflikt.

Der Christkindlesmarkt naht. Am Montag, 21. November, wird er eröffnet. Bis dahin soll am Fischmarkt, der direkt neben dem Rathaus liegt, ein Toilettenhäuschen errichtet werden. Die Klimacamper müssen deshalb einen Teil des Areals, das sie derzeit beanspruchen, vorübergehend abtreten. Der Streit zwischen Klimacampern und Stadtregierung spitzt sich aber nicht nur wegen des Toilettenhäuschens zu. Die Umweltaktivistinnen und -aktivisten kritisieren Baureferent Gerd Merkle ( CSU) für dessen jüngste Aussagen. Merkle sagte, die Stadt sei gut beraten, "ordnungspolitisch aufzuräumen". Gemeint war das Erscheinungsbild des Camps.