Stadt verbietet Bordellbetrieb in Monteurzimmer – Betreiber klagt

Die Monteurzimmer, die ein Augsburger Geschäftsmann im Internet anbot, erweckten einen etwas seltsamen Eindruck. In der Regel sind derartige Unterkünftige karg und zweckmäßig eingerichtet, nicht so in diesem Fall. Die Wände sind manchmal in Lila gehalten, die Räume dominiert von großen Spiegeln und gedimmtem Licht, in einem Zimmer steht ein einzelnes Bett im Raum prominent auf einer Art Sockel. Falls hier tageweise Gerüstbauer, Möbelpacker, Maurer oder Eisenbieger unterkommen sollen, wäre das zumindest ungewöhnlich. „Das ist keine Monteurwohnung, ist ein Bordellzimmer“, schrieb eine Nutzerin unter ein solches Angebot, das sich noch auf Facebook finden lässt. Und lag damit richtig.

