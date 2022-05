Augsburg

10:08 Uhr

Konflikte mit Radfahrern: Stadt will Fußgänger am Kuhsee besser schützen

Der Kuhsee ist ein beliebtes Ausflugsziel in Augsburg.

Für Radfahrer gelten am Kuhsee in Augsburg künftig strengere Regeln. In einem Teilbereich des Areals gilt für sie Schrittgeschwindigkeit.

Von Michael Hörmann

Der Kuhsee ist für viele Augsburgerinnen und Augsburger ein beliebtes Ausflugsziel. Viele Ausflügler sind mit dem Rad unterwegs. Es kommt dabei immer wieder zu Konflikten mit Fußgängern. Die Stadt Augsburg appelliert aus diesem Grund, mehr Rücksicht aufeinander zu nehmen. Neue Schilder sollen helfen, darauf Einfluss zu nehmen. Für Radler gilt in Einzelbereichen Schrittgeschwindigkeit. Fußgänger sollen besser geschützt werden. Wie die Stadt informiert, ist die neue Beschilderung zum Schutz der Besucherinnen und Besucher des Naherholungsgebiets Kuhsee gedacht. Die Beschilderung gilt für Fußgänger und Radfahrer. Wie es weiter heißt, sind rund um den Kuhsee nicht nur viele Erholungssuchende mit dem Fahrrad und zu Fuß unterwegs. Auch Kinder und Erwachsene nutzen die beliebte Grünanlage mit ihren Spielplätzen und Liegewiesen. Naherholungsgebiet Kuhsee: Vorfahrt für Fußgänger Für den Radverkehr gilt Schrittgeschwindigkeit. Demnach ist der Weg im östlichen Bereich des Naherholungsgebiets weiterhin für Radfahrer durchgängig nutzbar und ausgeschildert. Die übrigen Wege sind Fußgängerinnen und Fußgängern vorbehalten. Eine ergänzende Beschilderung weist Radfahrer darauf hin, dass sie die Wege in diesem Bereich nur in Schrittgeschwindigkeit befahren können. Schrittgeschwindigkeit gilt auch, um die Liegewiesen mit dem Rad zu erreichen. Lesen Sie dazu auch Augsburger Geschichte Plus So wurde der Kuhsee zum Augsburger Freizeitparadies

