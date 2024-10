Stadt plant Photovoltaik über Bärenkellerbad-Parkplatz

Die Stadt Augsburg plant, den großen Parkplatz des Bärenkeller-Bades mit einer 3000 Quadratmeter großen Solar-Überdachung zu überbauen, unter der die Autos stehen können. Es wäre die erste großflächige Parkplatz-Solarüberdachung in Augsburg. Die Vermessungsarbeiten sind bereits beauftragt, eine erste Kostenschätzung geht von 1,43 Millionen Euro aus. Am Montag soll der Sportausschuss des Stadtrats einen Grundsatzbeschluss fällen.

„Parents for Future“ machte Druck bei dem Thema

Das Projekt wird ein Teil der städtischen Klimaschutzbemühungen sein und soll auch aus einem Sondertopf, der für dieses Thema reserviert ist, finanziert werden. In der Vergangenheit hatten CSU und Grüne, sowie die Bürgerliche Mitte entsprechende Anträge gestellt. Zudem hatte die Gruppierung „Parents for Future“ im Klimaschutzbeirat Druck gemacht. Die Stadt hatte zunächst wenig Möglichkeiten gesehen aufgrund des Baumbestandes auf vielen städtischen Parkplätzen (wir berichteten), nach einem erneuten Vorstoß von „Parents for Future“ verständigte man sich stadtintern auf das Bärenkellerbad. Auch dort gibt es Baumbestand, die Carport-Anlagen sollen aber zwischen den Grünstreifen mit Bäumen errichtet werden.

Autos parken im Schatten

CSU-Rat Peter Schwab und Grünen-Fraktionschef Peter Rauscher erklärten vorab, dass man mit dem Projekt 400 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen könne, ohne eine Fläche neu versiegeln zu müssen. Die überbaute Fläche werde optimal genutzt. Die Autofahrer hätten zudem noch einen Vorteil, weil das Auto im Sommer im Schatten stehe.

Die Finanzierung des Projekts ist grundsätzlich gesichert, weil die Stadt für den Klimaschutz eine Rücklage gebildet hat, aus der bisher nicht allzu viel Geld abgerufen wurde. Um mehr Kostensicherheit zu bekommen, ist im Fall eines Positiv-Votums zunächst die Planung der Anlage vorgesehen, bevor endgültig grünes Licht gegeben wird.