Augsburg

vor 58 Min.

So soll der Gleisausbau am Moritzplatz im Sommer über die Bühne gehen

Plus Bei der Baustelle auf dem Augsburger Moritzplatz sollen die Auswirkungen auf die Gastronomie so gering wie möglich sein. Dennoch knirscht es zwischen Stadt und Stadtwerken.

Von Stefan Krog

Nachdem ihre Pläne, die Gleise am Moritzplatz in den Sommerferien auszuwechseln, Gegenwind in Teilen der Politik und bei den ansässigen Gastronomen ernteten, haben die Stadtwerke nun eine konkretisierte Planung vorgelegt. Man wolle die Auswirkungen auf die Außengastro der dortigen Lokale so gering wie möglich halten, so Klaus Rhee, bei den Stadtwerken zuständig für den Gleisbau. Betroffen sein werden drei Betriebe am Merkurbrunnen sowie das Café Dichtl in der kurzen Maximilianstraße.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen