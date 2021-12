Sternekoch Simon Lang kocht für Bewohner des Ellinor-Holland-Hauses

Sternekoch Simon Lang spendiert ein besonderes Essen für die Bewohnerinnen und Bewohner im Ellinor-Holland-Haus. Wie es dazu kam.

Es hätte ein edles Abendessen für den guten Zweck werden sollen: Beim Presseballdinner im November wollte Augsburgs Sternekoch Simon Lang (Maximilian's, Sartory) für einige Hundert Gäste im Kongress am Park kochen, das Menü hatte er bereits im Kopf. Doch weil die Inzidenzen damals auch in Augsburg wieder stiegen, musste Gastgeberin Alexandra Holland die Gala kurzerhand absagen. Die Idee, mit einem Essen Gutes zu tun, verloren die Organisatoren und Simon Lang dennoch nicht aus den Augen, und so kam es nun zu einer besonderen "Essensausgabe": Lang verteilte im Ellinor-Holland-Haus Gulasch an die Bewohnerinnen und Bewohner.

In der Einrichtung der Stiftung Kartei der Not leben Menschen, die durch Notlagen aus der Bahn geworfen wurden. Sie können im Ellinor-Holland-Haus wieder Kraft sammeln, werden von Fachkräften in wichtigen Lebensfragen unterstützt und wieder auf ein eigenständiges Leben hingeführt. Über das vorzeitige Weihnachtsessen, das Lang (links) verteilte, freuten sich Nune Mkhitaryan mit ihren Töchtern Lilit (rechts) und Syuzanna sowie Susanne Weinreich vom Ellinor-Holland-Haus (ganz rechts). (AZ)