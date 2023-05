Streik-Absage bei der Bahn: Ein privater Betreiber ist trotzdem betroffen

Der Streik bei der Deutschen Bahn ist abgesagt. Dennoch kann es im Raum Augsburg bis Dienstagnacht zu Einschränkungen kommen. Betroffen ist ein privater Zugbetreiber.

Der Streik bei der Deutschen Bahn ist abgesagt worden, nachdem sich die Gewerkschaft EVG und der Bahnkonzern auf Regeln zum Mindestlohn geeignet und weitere Verhandlungen vereinbart haben. In der Region Augsburg kann es aber bis Dienstagnacht trotzdem zu Einschränkungen beim Zugverkehr kommen. Betroffen ist die Bayerische Regiobahn (BRB), die von Augsburg aus in Richtung Ingolstadt, Ammersee, Landsberg und Allgäu fährt. "Für die Privatbahnen wie die BRB bedeutet, der Streikaufruf gilt weiterhin", teilt die Regiobahn mit. "Es kommt in allen BRB-Netzen zu massiven Einschränkungen und Zugausfällen." Fahrgäste sollten sich vorab, etwa über das Internet, informieren, ob ihre Verbindung klappt oder nicht, so die BRB.

Go Ahead rechnet mit normalem Betrieb der Züge im Raum Augsburg

Ohne Einschränkungen dürfte hingegen der Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn laufen. Auch beim privaten Betreiber Go Ahead, der von dem Tarifkonflikt nach eigenen Angaben nicht direkt betroffen ist, sollen die Züge regulär fahren. Go Ahead, das seit rund einem halben Jahr große Teile der Regionalzüge in und um Augsburg betreibt, teilt mit: "Wir gehen daher davon aus, dass unser Zugverkehr in den nächsten Tagen ganz normal möglich sein wird." Die blauen Go-Ahead-Züge bedienen die Strecken Richtung München, Dinkelscherben/Ulm und Donauwörth.