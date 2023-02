Streik in Augsburg: Verdi-Beschäftigte übergeben Tausende Unterschriften

Auf dem Augsburger Rathausplatz versammeln sich mehr als 100 Verdi-Beschäftigte, um für mehr Lohn einzutreten. Adressat der Petition ist der städtische Personalreferent Pintsch.

Mehr als 100 Beschäftigte haben sich am Dienstagvormittag auf dem Augsburger Rathausplatz versammelt, um den Verdi-Forderungen nach mehr Lohn im öffentlichen Dienst Nachdruck zu verleihen. Die Gewerkschaft hatte für eine entsprechende Petition knapp 4500 Unterschriften gesammelt. Sie stammen aus verschiedenen Einrichtungen in Nordschwaben, für die am Dienstag jeweils Delegationen anwesend waren – darunter Stadt Augsburg, Uniklinik und Altenhilfe.

Auf den Augsburger Rathausplatz versammelten sich viele Menschen zum Streik. Foto: Max Kramer

Verdi-Beschäftigte übergeben in Augsburg Petition mit 4500 Unterschriften

Erdem Altinisik, Geschäftsführer von Verdi in Augsburg, übergab die Petition an Augsburgs Ordnungs- und Personalreferenten Frank Pintsch (CSU), der als regionaler Vertreter bei den kommunalen Arbeitgeberverbänden (VKA) auch mit den Tarifverhandlungen befasst ist. Während der Kundgebung unterstrichen Vertreter verschiedener Bereiche des öffentlichen Diensts ihre Forderungen, vor allem nach 10,5 Prozent mehr Lohn. Pintsch nahm die Petition entgegen, betonte aber, die Erhöhung müsse im "Verhältnis dazu stehen, was die Kommunen leisten können."

Die bundesweiten Warnstreiks laufen derzeit erst an, dennoch kommt es in Augsburg bereits zu Einschränkungen. Am Dienstag streiken Beschäftigte in der Stadtverwaltung, am Mittwoch in Kitas – mehrere Einrichtungen werden geschlossen bleiben –, am Mittwoch unter anderem Müllabfuhr und Stadtentwässerung.