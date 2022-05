Augsburg

Streit um Biergarten-Kastanien: Stadt leitet wieder rechtliche Schritte ein

Diese alten Kastanien in einem Biergarten an der Rosenaustraße sind zum Streitfall geworden.

Plus Die Stadt Augsburg leitet erneut rechtliche Schritte ein, um die alten Bäume beim Umbau des Gastro-Bereiches zu schützen. Der Pächter wehrt sich gegen die Vorwürfe.

Von Eva Maria Knab

Sind vier große alte Kastanien in einem Biergarten an der Rosenaustraße in Gefahr? Um diese Frage geht es bei der Modernisierung des Traditionslokals Nehir Hecht. Der Streit verschärft sich. Die Stadt hat zum zweiten Mal rechtliche Schritte eingeleitet, weil sie die geschützten Bäume durch einen Umbau des Pächters in Gefahr sieht. Gastronom Nehir Kücükkaya fühlt sich zu Unrecht an den Pranger gestellt. Er sagt, er werde sich wehren.

