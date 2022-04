Augsburg Biergarten

15:12 Uhr

Biergärten in Augsburg: Öffnung, Spielplatz, Corona-Regeln - alle Infos

Augsburg bietet eine große Auswahl an Biergärten, ob direkt in der Innenstadt oder in der Natur.

Wann öffnen die Biergärten in Augsburg? Welche haben einen Spielplatz? Hier finden Sie alle Informationen zu Biergärten in Augsburg-Innenstadt, Lechhausen und Co.

Von Katharina Funkner

Augsburg bietet eine große Auswahl an Biergärten. Hier finden Sie eine Auflistung aller Biergärten in Augsburg mit wichtigen Informationen zu Öffnungszeiten, Kontaktdaten und Umgebung. Außerdem haben wir für Sie Angaben zum Bier, das ausgeschenkt wird, und zur Küche zusammengetragen. Augsburg: Corona-Maßnahmen in Biergärten In der Gastronomie gelten in Augsburg momentan keine allgemeinen Zugangsbeschränkungen mehr. Auch die Maskenpflicht gilt nicht mehr. Zu individuellen Corona-Regeln können Sie bei dem jeweiligen Biergarten nachfragen. In diesem Artikel finden Sie alle Kontaktdaten. Riegele, Lug ins Land, Drei Königinnen: Biergärten in der Augsburger Innenstadt Einige Biergärten geben keine Saison-Angaben an, da die Öffnungsmonate jährlich stark variieren. Über die Kontaktdaten können Sie sich die Infos direkt bei den Betreibern selbst holen. Riegele Biergarten Am Hauptbahnhof gelegen kommt das regionale Bier im Riegele Wirtshaus direkt aus der Brauerei. Lesen Sie dazu auch Augsburg Top 10 Das sind die Top 10 Sehenswürdigkeiten in Augsburg

Stadt Augsburg Augsburg: Lage, Geschichte, Kultur - alle Infos zur schwäbischen Stadt

Augsburg Kirchen Kirchen in Augsburg: evangelisch, katholisch, orthodox - eine Übersicht Saison: ab Ende April

mit Spielplatz

mit Küche : bayerisch/schwäbisch

: bayerisch/schwäbisch Bier: Riegele

Öffnungszeiten : Montag bis Samstag: 15.00 - 23.00 Uhr, Sonntag oder Feiertag : 11.00 - 23.00 Uhr

: Montag bis Samstag: 15.00 - 23.00 Uhr, Sonntag oder : 11.00 - 23.00 Uhr Anfahrt : Frölichstraße 26

: Frölichstraße 26 Telefon: 0821/4552550 – Reservierungen sind nicht möglich, es werden aber genügend Plätze geboten Biergarten Lug ins Land Der Biergarten Lug ins Land liegt direkt an der Stadtmauer und bietet ein historisches Ambiente. Saison: April bis Oktober

mit Spielplatz

mit Küche : bayerisch/schwäbisch

: bayerisch/schwäbisch Bier: Thorbräu

Öffnungszeiten : Montag bis Sonntag: 11.00-22.30 Uhr

: Montag bis Sonntag: 11.00-22.30 Uhr Anfahrt : Am Lueginsland 5

: Am Lueginsland 5 Telefon: 0821/345830 Drei Königinnen Der Biergarten Drei Königinnen befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Fuggerei und den Wallanlagen der Jakobervorstadt. Der Biergarten liegt unter Kastanienbäumen, der überdachte Bereich ermöglicht auch einen Besuch bei schlechtem Wetter. mit Küche : deutsch, europäisch

: deutsch, europäisch Bier: Augusta

Öffnungszeiten : Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag: 18.00 - 1.00 Uhr

: Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag: 18.00 - 1.00 Uhr Anfahrt : Meister-Veits-Gäßchen 32

: Meister-Veits-Gäßchen 32 Telefon: 0821/158405 Gaststätte Thing mit Küche

Bier: Riegele

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag, Sonntag: 17.00 - 0.00 Uhr, Freitag und Samstag: 17.00 - 1.00 Uhr

: Montag bis Donnerstag, Sonntag: 17.00 - 0.00 Uhr, Freitag und Samstag: 17.00 - 1.00 Uhr Anfahrt : Vorderer Lech 45

: Vorderer 45 Telefon: 0821/20817262 Ratskeller mit Küche : deutsch

: deutsch Bier: Riegele

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag, Sonntag: 11.00 - 0.00 Uhr, Freitag und Samstag: 11.00 - 1.00 Uhr

: Montag bis Donnerstag, Sonntag: 11.00 - 0.00 Uhr, Freitag und Samstag: 11.00 - 1.00 Uhr Anfahrt : Rathausplatz 2

: Rathausplatz 2 Telefon: 0821 31988238 Zeughaus Stuben mit Spielplatz

mit Küche : bayerisch

: bayerisch Bier: Hasen-Bräu

Öffnungszeiten : Mittwoch bis Sonntag: 11.00 - 23.00 Uhr

: Mittwoch bis Sonntag: 11.00 - 23.00 Uhr Anfahrt : Zeughausplatz 4

: Zeughausplatz 4 Telefon: 0821/5080504 Thorbräu Biergarten Freibank Spielplatz in der Nähe

in der Nähe mit Küche

Bier: Thorbräu

Öffnungszeiten : täglich: 11:00–0:00 Uhr

: täglich: 11:00–0:00 Uhr Anfahrt : Wertachbrucker-Tor-Straße 16

: 16 Telefon: 0821/81531120 Biergarten in der Fuggerei mit Küche

Öffnungszeiten : täglich: 9.00 - 18.00 Uhr

: täglich: 9.00 - 18.00 Uhr Anfahrt : Herrengasse 36

: Herrengasse 36 Telefon Fuggerei: 0821/3198810 Murdock's Irish Pub Biergarten mit Küche : irisch und international

: irisch und international Bier: Guinness

Öffnungszeiten : Dienstag bis Donnerstag: 17.00 - 0.00 Uhr, Freitag bis Samstag: 17.00 - 1.00 Uhr

: Dienstag bis Donnerstag: 17.00 - 0.00 Uhr, Freitag bis Samstag: 17.00 - 1.00 Uhr Anfahrt : Am Roten Tor 8

: Am Roten Tor 8 Reservierungen nur online auf der Website Bohéme – Restaurant & Altstadt-Garten direkt in der Altstadt gelegen

mit Küche : deutsch

: deutsch Bier: Hasen-Bräu

Öffnungszeiten : Dienstag bis Mittwoch: 11.00 - 19.00 Uhr, Donnerstag: 11.00 - 20.00 Uhr, Freitag bis Samstag: 11.00 - 21.00 Uhr, Sonntag: 11.00 - 18.00 Uhr, Montag: 13.00 - 18.00 Uhr

: Dienstag bis Mittwoch: 11.00 - 19.00 Uhr, Donnerstag: 11.00 - 20.00 Uhr, Freitag bis Samstag: 11.00 - 21.00 Uhr, Sonntag: 11.00 - 18.00 Uhr, Montag: 13.00 - 18.00 Uhr Anfahrt : Vorderer Lech 3

: Vorderer 3 Telefon: 0821/159127 Bayrisch Brau Pub mit Küche

Bier: verschiedene Craft-Bier-Sorten gebraut in der eigenen Hausbrauerei

Öffnungszeiten : täglich: 17.00 - 23.00 Uhr

: täglich: 17.00 - 23.00 Uhr Anfahrt : Frauentorstr. 38

: Frauentorstr. 38 Telefon: 0821/2970718 Kulturbiergarten mit Küche

Öffnungszeiten : Mittwoch bis Freitag: 18.00 - 0.00 Uhr, Samstag: 16.00 - 0.00 Uhr

: Mittwoch bis Freitag: 18.00 - 0.00 Uhr, Samstag: 16.00 - 0.00 Uhr Anfahrt : Fuggerplatz 1

: Fuggerplatz 1 Reservierungen über die Website Sonnendeck Augsburg Saison: nur in den Sommermonaten

Location mit Sandstrand und Spielplatz

nur Getränke , Speisen dürfen mitgenommen werden

, Speisen dürfen mitgenommen werden Öffnungszeiten : bei schönem Wetter täglich: 11.00 - 0.00 Uhr

: bei schönem Wetter täglich: 11.00 - 0.00 Uhr Anfahrt : Ludwigstraße 28

: 28 Reservierungen nicht möglich KultStrand Saison startet im Juni

Location mit Sandstrand und Spielplatz

Speisen: Pizza und Snacks

Bier: Hasen-Bräu

Öffnungszeiten : Montag bis Mittwoch: 17.00 - 22.00 Uhr, Donnerstag: 16:00–22:00 Uhr, Freitag und Samstag: 16.00 - 23.00 Uhr, Sonntag: 16.00 - 22.00 Uhr

: Montag bis Mittwoch: 17.00 - 22.00 Uhr, Donnerstag: 16:00–22:00 Uhr, Freitag und Samstag: 16.00 - 23.00 Uhr, Sonntag: 16.00 - 22.00 Uhr Anfahrt : Proviantbachstraße 1 1/2

: Proviantbachstraße 1 1/2 Telefon 0821/65071535

Reservierung erforderlich über die Website Kälberhalle: mit Küche : deutsch

: deutsch Öffnungszeiten : täglich: 11.00 - 23.00 Uhr

: täglich: 11.00 - 23.00 Uhr Anfahrt : Berliner Allee 36

: Berliner Allee 36 Telefon: 0821/65070770 Zum bayrischen Herzl mit Küche : bayerisch

: bayerisch Bier: Erdinger

Öffnungszeiten : Dienstag bis Donnerstag: 17.00 - 23.00 Uhr, Freitag bis Sonntag: 12.00 - 0.00 Uhr

: Dienstag bis Donnerstag: 17.00 - 23.00 Uhr, Freitag bis Sonntag: 12.00 - 0.00 Uhr Anfahrt : Spitalgasse 8

: Spitalgasse 8 Telefon: 0821/37911 – Reservierung erforderlich Wirtshaus am Dom Küche : europäisch

: europäisch Bier: Andechser

Öffnungszeiten : Freitag: 17.00 - 22.00 Uhr, Samstag und Sonntag: 11.00 - 22.00 Uhr

: Freitag: 17.00 - 22.00 Uhr, Samstag und Sonntag: 11.00 - 22.00 Uhr Anfahrt : Johannisgasse 4

: Johannisgasse 4 Telefon: 0821/65060788 Gasthaus zum Spickel mit Küche

Öffnungszeiten : Mittwoch bis Samstag: 17.00 - 22.00 Uhr, Sonntag: 11.30 - 22.00 Uhr

: Mittwoch bis Samstag: 17.00 - 22.00 Uhr, Sonntag: 11.30 - 22.00 Uhr Anfahrt : Hornungstraße 44

: Hornungstraße 44 Telefon: 0821/56759470 Marktgaststätte auf dem Stadtmarkt: mit Küche

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 8:00–18:00 Uhr, Samstag: 8:00–14:00 Uhr

: Montag bis Freitag: 8:00–18:00 Uhr, Samstag: 8:00–14:00 Uhr Anfahrt : Stadtmarkt

: Stadtmarkt Telefon: 0821/33898 Luna Bar Restaurant mit Küche

Öffnungszeiten : Montag bis Samstag: 16.00 - 1.00 Uhr, Sonntag: 16.00 - 0.00 Uhr

: Montag bis Samstag: 16.00 - 1.00 Uhr, Sonntag: 16.00 - 0.00 Uhr Anfahrt : Pilgerhausstraße 19

: 19 Telefon: 0821/4540685 Gaststätte Kleingartenanlage Lotzbeckwiese mit Küche

Öffnungszeiten : Mittwoch bis Freitag: 16:00–22:00 Uhr, Samstag: 10.30 - 22.00 Uhr, Sonntag: 10.00 - 17.00 Uhr

: Mittwoch bis Freitag: 16:00–22:00 Uhr, Samstag: 10.30 - 22.00 Uhr, Sonntag: 10.00 - 17.00 Uhr Anfahrt : Schlettererstraße 2a

: Schlettererstraße 2a Telefon: 0821/311797 Antons – Gasthaus & Kastaniengarten mit Küche : bayerisch

: bayerisch Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 17.00 - 23.00 Uhr, Samstag und Sonntag: 11.30 - 14.00 und 17.30 - 23.00 Uhr

: Montag bis Freitag: 17.00 - 23.00 Uhr, Samstag und Sonntag: 11.30 - 14.00 und 17.30 - 23.00 Uhr Anfahrt : Sulzerstraße 20

: Sulzerstraße 20 Telefon: 0821/39505 Annapam mit Küche : bayerisch/schwäbisch und international

: bayerisch/schwäbisch und international Bier: Riegele

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 17.00 - 0.00 Uhr, Freitag bis Sonntag: 17.00 - 1.00 Uhr

: Montag bis Donnerstag: 17.00 - 0.00 Uhr, Freitag bis Sonntag: 17.00 - 1.00 Uhr Anfahrt : Bäckergasse 23

: Bäckergasse 23 Telefon: 0821/511581 Restaurant Schießstätte mit Küche

Öffnungszeiten : Dienstag bis Samstag: 11.00 - 14.00 Uhr und 16.00 - 23.00 Uhr, Sonntag: 11.00 - 14.00 Uhr

: Dienstag bis Samstag: 11.00 - 14.00 Uhr und 16.00 - 23.00 Uhr, Sonntag: 11.00 - 14.00 Uhr Anfahrt : Stadionstraße 5

: 5 Telefon: 0821/5429243 Manolito's mit Küche : mexikanisch

: mexikanisch Öffnungszeiten : Dienstag bis Sonntag: 17.00 - 0.00 Uhr

: Dienstag bis Sonntag: 17.00 - 0.00 Uhr Anfahrt : Thelottstraße 2

: Thelottstraße 2 Telefon: 0821/520745 Das Wirtshaus unter dem Bogen mit Küche : deutsch

: deutsch Bier: Augustiner

Öffnungszeiten : täglich: 10.00 - 0.00 Uhr

: täglich: 10.00 - 0.00 Uhr Anfahrt : Unter dem Bogen 4

: Unter dem Bogen 4 Telefon: 0821/80034700 rheingold mit Küche

Öffnungszeiten : Donnerstag und Freitag: 17:00–0:00 Uhr, Samstag: 10.00 - 0.00 Uhr, Sonntag: 10.00 - 23.00 Uhr

: Donnerstag und Freitag: 17:00–0:00 Uhr, Samstag: 10.00 - 0.00 Uhr, Sonntag: 10.00 - 23.00 Uhr Anfahrt : Prinzstraße 14

: Prinzstraße 14 Telefon: 0821/44989431 Parkstube mit Küche

Öffnungszeiten : Dienstag bis Sonntag: 10:30–22:00 Uhr

: Dienstag bis Sonntag: 10:30–22:00 Uhr Anfahrt : Frischstraße 22

: Frischstraße 22 Telefon: 0821/553783 Postweg Stuben mit Küche : bayerisch/schwäbisch

: bayerisch/schwäbisch Bier: Hasen-Bräu , Scheyern Kloster

, Kloster Öffnungszeiten : Dienstag: 10.00 - 22.00 Uhr, Mittwoch bis Sonntag: 10.00 - 14.00 Uhr und 17.00 - 22.00 Uhr

: Dienstag: 10.00 - 22.00 Uhr, Mittwoch bis Sonntag: 10.00 - 14.00 Uhr und 17.00 - 22.00 Uhr Anfahrt : Alter Postweg 31

: Alter Postweg 31 Telefon: 0821/58955455 Schwarzbräu Treff Speisen vorhanden

Bier: Schwarzbräu

Öffnungszeiten : täglich: 9.30 - 22.00 Uhr

: täglich: 9.30 - 22.00 Uhr Anfahrt : Hochfeldstraße 73a

: Hochfeldstraße 73a Telefon: 0821/43014473 Ob Parkhäusl im Siebentischwald oder Botanischer Garten - Biergärten in Augsburg am Wasser und in der Natur Biergarten Parkhäusl im Siebentischwald gelegen

mit Spielplatz

mit Küche : deutsch

: deutsch Öffnungszeiten : Montag: 17.00 - 22.00 Uhr, Dienstag: 15.00 - 22.00 Uhr, Mittwoch bis Sonntag: 12.00 - 22.00 Uhr

: Montag: 17.00 - 22.00 Uhr, Dienstag: 15.00 - 22.00 Uhr, Mittwoch bis Sonntag: 12.00 - 22.00 Uhr Anfahrt : Professor-Steinbacher-Straße 6

: Professor-Steinbacher-Straße 6 Telefon: 0821/5676464 Kastaniengarten direkt im Botanischen Garten mit Spielplatz

mit Küche : deutsch

: deutsch es dürfen auch eigene Speisen mitgebracht werden

Öffnungszeiten : täglich: 9.00 - 19.00 Uhr

: täglich: 9.00 - 19.00 Uhr Anfahrt : Dr.-Ziegenspeck-Weg 10, im Botanischen Garten

: Dr.-Ziegenspeck-Weg 10, im Botanischen Garten Telefon: 0821/563364 Jägerhaus Siebenbrunn Saison startet im Mai

Spielplatz in der Nähe

in der Nähe es dürfen eigene Speisen mitgebracht werden

zu Öffnungszeiten ab Mai Homepage beachten

ab Mai Homepage beachten Anfahrt : Siebenbrunner Str. 16

: Siebenbrunner Str. 16 Telefon: 0821/81552520 Parkgarten im Wittelsbacher Park direkt am See im Wittelsbacher Park gelegen mit Aussicht auf Hotelturm

gelegen mit Aussicht auf Hotelturm mit Spielplatz

mit Küche : deutsch

: deutsch Bier: Riegele

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: ab 16.00 Uhr, Samstag und Sonntag: ab 11.00 Uhr

: Montag bis Freitag: ab 16.00 Uhr, Samstag und Sonntag: ab 11.00 Uhr Anfahrt : Gögginger Str. 10

: Gögginger Str. 10 Telefon: 0821/45599569 Zoo Gaststätte mit Spielplatz

mit Küche : deutsch

: deutsch Bier: Hasen-Bräu

Öffnungszeiten : täglich: 9.00 - 17.30 Uhr

: täglich: 9.00 - 17.30 Uhr Anfahrt : Paul-Eipper-Straße 12 im Zoo

: 12 im Zoo Telefon: 0821/559632 Wirtshaus am Lech mit Spielplatz in der Nähe

in der Nähe mit Küche : deutsch

: deutsch Bier: Kühbacher

Öffnungszeiten : täglich außer Donnerstag: 11.00 - 14.00 Uhr und 17.00 - 22.00 Uhr

: täglich außer Donnerstag: 11.00 - 14.00 Uhr und 17.00 - 22.00 Uhr Anfahrt : Leipziger Str. 50

: Leipziger Str. 50 Telefon: 0821/707074 Kulperhütte direkt an der Wertach gelegen

gelegen mit Küche : bayerisch

: bayerisch Öffnungszeiten : täglich: 11.00 - 18.00 Uhr

: täglich: 11.00 - 18.00 Uhr Anfahrt : Pfarrer-Bogner-Straße 0

: 0 Telefon: 0821/91410 Schwarze Kiste am Hochablass mit Sicht auf den Hochablass

mit Küche

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 11.00 - 18.00 Uhr, Samstag und Sonntag: 10.00 - 18.00 Uhr

: Montag bis Freitag: 11.00 - 18.00 Uhr, Samstag und Sonntag: 10.00 - 18.00 Uhr Anfahrt : Oberländer Str. 106b

: Oberländer Str. 106b Telefon: 0821/58941150 Seelounge am Kuhsee mit Sicht auf den Kuhsee

mit Küche : mediterran und deutsch

: mediterran und deutsch Öffnungszeiten : Mittwoch bis Sonntag: 11.00 - 22.00 Uhr

: Mittwoch bis Sonntag: 11.00 - 22.00 Uhr Anfahrt : Oberländer Str. 106A

: Oberländer Str. 106A Telefon: 0821/61013 Restaurant zur Kahnfahrt Am Äußeren Stadtgraben gelegen

Saison: April – September

mit Küche : bayerisch

: bayerisch Öffnungszeiten : Montag und Dienstag: 17.00 - 22.00 Uhr, Mittwoch bis Sonntag: 12.00 - 22.00 Uhr

: Montag und Dienstag: 17.00 - 22.00 Uhr, Mittwoch bis Sonntag: 12.00 - 22.00 Uhr Anfahrt : Riedlerstraße 11

: Riedlerstraße 11 Telefon: 0821/35516 Lauterbacher am See direkt am Autobahnsee

mit Küche : deutsch

: deutsch Öffnungszeiten : Mittwoch bis Sonntag: 12.00 - 18.00 Uhr

: Mittwoch bis Sonntag: 12.00 - 18.00 Uhr Anfahrt : Mühlhauser Str. 54D

: Mühlhauser Str. 54D Telefon: 0821/74821920 Waldgaststätte Viktoria mit Küche

Öffnungszeiten : Dienstag bis Freitag, Sonntag: 11.00 - 22.00 Uhr

: Dienstag bis Freitag, Sonntag: 11.00 - 22.00 Uhr Anfahrt : Ilsungstraße 15A

: Ilsungstraße 15A Telefon: 0821/59984765 Biergarten Wertachau im Familienbad am Plärrer mit Küche : international

: international Bier: Hofbräu

Öffnungszeiten : 9.00 - 22.00 Uhr

: 9.00 - 22.00 Uhr Anfahrt : Schwimmschulstraße 7b Weitere Biergärten in Augsburg - Spielplatz und Öffnungszeiten Michels Biergarten & Kneipe Saison: Mai - Oktober

mit Küche : deutsch

: deutsch Bier: Riegele

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 16.00 - 22.00 Uhr, Samstag: 14.00 - 22.00 Uhr, Sonntag: 14.00 - 20.00 Uhr

: Montag bis Freitag: 16.00 - 22.00 Uhr, Samstag: 14.00 - 22.00 Uhr, Sonntag: 14.00 - 20.00 Uhr Anfahrt : Bürgermeister-Widmeier-Straße 46

: 46 Telefon: 0821/44941478 Berghof mit Küche : schwäbisch/bayerisch

: schwäbisch/bayerisch Öffnungszeiten : Montag bis Samstag: 12.00 - 14.00 Uhr und 17.00 - 21.30 Uhr, Sonntag und Feiertag : 11.30 - 14.00 und 17.00 - 21.30 Uhr

: Montag bis Samstag: 12.00 - 14.00 Uhr und 17.00 - 21.30 Uhr, Sonntag und : 11.30 - 14.00 und 17.00 - 21.30 Uhr Anfahrt : Bergstraße 12

: Bergstraße 12 Telefon: 0821/9984322 Gartenwirtschaft und Biergarten Uhlandstraße mit Küche : mediterran und deutsch

: mediterran und deutsch Öffnungszeiten : täglich: 12.00 - 22.00 Uhr

: täglich: 12.00 - 22.00 Uhr Anfahrt : Uhlandstraße 105 in der Gartenanlage

: Uhlandstraße 105 in der Gartenanlage Telefon: 01520/2742525 Schlossgaststätte Wellenburg mit Spielplatz

mit Küche : österreichisch und deutsch

: österreichisch und deutsch Öffnungszeiten : Mittwoch bis Donnerstag: 17.30 - 21.00 Uhr, Freitag bis Sonntag: 11.30 - 14.00 Uhr und 17.30 - 21.00 Uhr

: Mittwoch bis Donnerstag: 17.30 - 21.00 Uhr, Freitag bis Sonntag: 11.30 - 14.00 Uhr und 17.30 - 21.00 Uhr Anfahrt : Wellenburg 4

: Wellenburg 4 Telefon: 0821/444030 Gasthof zum Ochsen mit Spielplatz

mit Küche : schwäbisch

: schwäbisch Öffnungszeiten : täglich: 10.00 - 22.00 Uhr

: täglich: 10.00 - 22.00 Uhr Anfahrt : Klausenberg 2

: Klausenberg 2 Telefon: 0821/90679990 Gasthaus Hirblinger Hof Küche : deutsch

: deutsch Öffnungszeiten : Dienstag bis Sonntag: 10:00 - 22:00 Uhr

: Dienstag bis Sonntag: 10:00 - 22:00 Uhr Anfahrt : Hirblinger Str. 40

: Hirblinger Str. 40 Telefon: 0821/9076887 Yali 35 mit Küche : türkisch

: türkisch Öffnungszeiten : täglich: 10.00 - 2.00 Uhr

: täglich: 10.00 - 2.00 Uhr Anfahrt : Stadtberger Str. 23

: Stadtberger Str. 23 Telefon: 0176/80259802 Gasthaus Settele Haunstetten mit Küche : bayerisch/schwäbisch

: bayerisch/schwäbisch Öffnungszeiten : Mittwoch, Donnerstag und Samstag: 11.30 - 14.00 Uhr und 18.00 - 21.30 Uhr, Freitag: 17.30 - 21:30 Uhr, Sonntag: 11.30 - 15.00 Uhr und 17.30 - 20.30 Uhr

: Mittwoch, Donnerstag und Samstag: 11.30 - 14.00 Uhr und 18.00 - 21.30 Uhr, Freitag: 17.30 - 21:30 Uhr, Sonntag: 11.30 - 15.00 Uhr und 17.30 - 20.30 Uhr Anfahrt : Martinistraße 29

: Martinistraße 29 Telefon: 0821/84086 Ristorante O'Sole Mio mit Küche : italienisch

: italienisch Öffnungszeiten : Dienstag bis Samstag: 11.00 - 14.30 Uhr und 17.00 - 22.00 Uhr, Sonntag: 11.00 - 15.00 Uhr und 17.00 - 22.00 Uhr

: Dienstag bis Samstag: 11.00 - 14.30 Uhr und 17.00 - 22.00 Uhr, Sonntag: 11.00 - 15.00 Uhr und 17.00 - 22.00 Uhr Anfahrt : Radegundis 6

: Radegundis 6 Telefon: 0821/432619 Bistro Piazza Biergarten mit Küche

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 15.00 - 0.00 Uhr, Freitag: 13.00 - 1.00 Uhr, Samstag: 11.00 - 1.00 Uhr, Sonntag: 11.00 - 0.00 Uhr

: Montag bis Donnerstag: 15.00 - 0.00 Uhr, Freitag: 13.00 - 1.00 Uhr, Samstag: 11.00 - 1.00 Uhr, Sonntag: 11.00 - 0.00 Uhr Anfahrt : Brunnenbachstraße 19

: Brunnenbachstraße 19 Telefon: 0821/71060074 Hotel & Restaurant Haunstetter Hof mit Küche : bayerisch/schwäbisch

: bayerisch/schwäbisch Öffnungszeiten : täglich: 6.00 - 22.00 Uhr

: täglich: 6.00 - 22.00 Uhr Anfahrt : Landsberger Str. 48

: Landsberger Str. 48 Telefon: 0821/83645 Restaurant Kutak mit Küche : kroatisch

: kroatisch Öffnungszeiten : Dienstag bis Sonntag: 11.00 - 22.00 Uhr

: Dienstag bis Sonntag: 11.00 - 22.00 Uhr Anfahrt : Schillstraße 129m

: Schillstraße 129m Telefon: 0821/74724450 Wirtshaus zum Schober mit Küche : deutsch

: deutsch Öffnungszeiten : Dienstag bis Freitag und Sonntag: 11.00 - 14.00 Uhr und 17.00 - 22.00 Uhr, Samstag: nur 17.00 - 22.00 Uhr

: Dienstag bis Freitag und Sonntag: 11.00 - 14.00 Uhr und 17.00 - 22.00 Uhr, Samstag: nur 17.00 - 22.00 Uhr Anfahrt : Stätzlinger Str. 12

: Stätzlinger Str. 12 Telefon: 0173/9147250 Kleingartenanlage Hirblinger Straße Speisen vorhanden

Öffnungszeiten : Dienstag bis Sonntag: 10.00 - 22.00 Uhr

: Dienstag bis Sonntag: 10.00 - 22.00 Uhr Anfahrt : Hirblinger Str. 101d im AWS Wertstoffhof

: Hirblinger Str. 101d im AWS Wertstoffhof Telefon: 0821/462329 Rosenstüble mit Küche

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 16.00 - 0.30 Uhr, Freitag bis Sonntag: 15.00 - 1.00 Uhr

: Montag bis Donnerstag: 16.00 - 0.30 Uhr, Freitag bis Sonntag: 15.00 - 1.00 Uhr Anfahrt : Humboldtstraße 26

: Humboldtstraße 26 Telefon: 0821/722177 Falls wir einen Biergarten übersehen haben, geben Sie uns gerne Bescheid. Wir fügen ihn zur Liste hinzu.

Themen folgen