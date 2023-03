Augsburg

vor 16 Min.

Weg frei für Hunderte neue Wohnungen? Bahnpark und Investor legen Streit bei

Plus Das große Areal zwischen Bahnpark und Messe in Augsburg soll bebaut werden. Zuletzt aber gab es einen Konflikt zwischen einer Immobilienfirma und dem Museum.

Von Jan Kandzora Artikel anhören Shape

Es ist eines der ambitioniertesten Bauprojekte, die in Augsburg in den kommenden Jahren verwirklicht werden sollen: Auf einem gut 80.000 Quadratmeter großen Gelände an der Firnhaberstraße, das südlich des historischen Bahnparks im Hochfeld liegt, sollen einmal Wohnungen entstehen, möglicherweise Hunderte, dazu Gewerbeflächen, die genauen Details stehen noch nicht fest. Es ist ein Vorhaben mit gewissen Hürden, wie zuletzt ein Verfahren am Landgericht zeigte. Darin hatte eine Projektgesellschaft des Düsseldorfer Unternehmens "Gerchgroup", die Eigentümerin der Liegenschaften ist, die Firma verklagt, die hinter dem angrenzenden Bahnpark-Museum steht. Ein Streit, der nun offenbar vom Tisch ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen