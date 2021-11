Augsburg

06:30 Uhr

So will der Bahnpark Augsburg zum Mittelpunkt des Quartiers werden

Der Bahnpark an der Firnhaberstraße will künftig zum Mittelpunkt des Quartiers werden.

Plus Der Bahnpark Augsburg will künftig im Hochfeld eine größere Rolle spielen. Dazu wurden bei einem Workshop Ideen erarbeitet. Was jetzt konkret geschehen soll.

Von Fridtjof Atterdal

Der Bahnpark Augsburg ist den meisten Menschen vor allem als Eisenbahnmuseum bekannt. Dass auf dem Gelände an der Firnhaberstraße noch immer Eisenbahnverkehr stattfindet und sogar Lokführer ausgebildet werden, ist weniger bekannt. Doch im Zuge von städtebaulichen Entwicklungen im Stadtteil werde auch das Bahngelände künftig stärker in den Fokus rücken, sagen die Mitglieder des Arbeitskreis Städtebau, die sich im Rahmen der "Zukunftswerkstatt Bahnpark Augsburg" mit den Auswirkungen des riesigen Geländes auf die Nachbarschaft beschäftigt haben. Sie sprechen von einem eigenen Campus am Bahnpark, der sich zum Mittelpunkt des neuen Kultur- und Lebensraumes im Quartier entwickeln könnte.

