Studiengang Hebammenwissenschaft startet an der Universität Augsburg

Start zum Wintersemester: Mit dem neuen Bachelorstudiengang Hebammenwissenschaft soll an der Uni Augburg die Tradition des Berufs mit der Wissenschaft verbunden werden.

Am Dienstag starten die Vorlesungen an der Universität Augsburg. Rund 90 Studiengänge bietet die Uni ihren Studentinnen und Studenten - in diesem Wintersemester wird dort ein neuer Studiengang aufgenommen: Hebammenwissenschaft. Die Medizinischen Fakultät verbindet in diesem neuen Bachelorstudiengang, der dual ausgerichtet ist, die Tradition des Hebammenberufs mit der Wissenschaft.

Die enge Kooperation mit dem Universitätsklinikum Augsburg und seiner Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe ermöglicht einen wissenschaftlich fundierten Transfer von der Theorie in die Praxis. Die Universität Augsburg möchte so zukünftig einen Beitrag leisten, die noch junge Wissenschaftsdisziplin Hebammenwissenschaft in Forschung, Lehre und Praxis voranzubringen.

Hebammenwissenschaft in Augsburg: Theorie an der Uni, Praxis bei Kooperationspartnern

Der neue Studiengang, der am Montag im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung eröffnet wird, besteht aus einem hochschulischen Studienteil, der an der Universität Augsburg gelehrt wird, und einem berufspraktischen Studienteil, der bei klinischen und außerklinischen Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern erfolgt. Die Regelstudienzeit dieses Vollzeitstudiums beträgt sieben Semelster. (ziss)

