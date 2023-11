Für das Textilviertel und seine tausenden neuen Bewohner soll ein Konzept her

Die geplanten Bauprojekte mit mehr als 2000 neuen Wohnungen werden mehr Verkehr erzeugen. Das ist ein Aspekt, den die Augsburger Stadtplanung in den Blick nimmt.

Angesichts mehrerer Wohnbauprojekte mit insgesamt mehr als 2000 neuen Wohnungen im Bereich Herrenbach/Textilviertel will die Stadt Augsburg nun ein übergreifendes Konzept entwickeln, um Mobilität, Einkaufsmöglichkeiten und soziale Infrastruktur zu regeln. Auch Grünanlagen und deren Vernetzung sollen eine Rolle spielen. Zwar wurde im Zuge der Neuentwicklung des Textilviertels zuletzt 2010 ein Konzept erstellt, inzwischen gebe es aber neue Entwicklungen, sagt Tobias Häberle, Leiter des Stadtplanungsamtes.

Tausende neue Wohnungen: Das Augsburger Textilviertel wird umgestaltet

Wie berichtet sollen neben dem Fabrikschloss um die 400 Wohnungen auf dem früheren Obi-Areal entstehen. Am Schwabencenter sind um die 130 neue Wohnungen und 290 Studentenapartments geplant, der Freistaat will 500 Wohnungen an der Berliner Allee entwickeln und auf dem früheren Ledvance-Areal könnten bis zu 900 Wohnungen entstehen. Das geht mit einem Bevölkerungszuwachs von bis zu 5000 Menschen einher.

In dem neuen Konzept könnte als Nahverkehrsprojekt eine Anbindung des Herrenbachs an die Linie 1 aus Lechhausen mittels eigener Lechquerung auf Höhe der Reichenberger Straße auftauchen. Auch mit der Anbindung an die Innenstadt und Ideen zur Nahmobilität soll sich das Konzept befassen. Zudem wird es um die Frage gehen, wie das Grün im Herrenbach und Textilviertel entwickelt werden kann. Der Kleine Martinipark an der Reichenberger Straße soll wie berichtet zur Parkfläche werden, der AC-Torres-Sportplatz soll in eine Freizeitfläche fürs ganze Quartier umgewandelt werden, die Herrenbach-Ufergestaltung vorangetrieben werden.

In das Quartier ziehen in den kommenden Jahren tausende Neu-Bewohner

Auch mit der Frage der Lechufer-Gestaltung wird sich das Konzept auseinandersetzen. Der Freistaat plant im ersten Abschnitt von Licca liber die Revitalisierung des Lechs zwischen Mandichosee und Hochablass, allerdings ist in einem zweiten Abschnitt eine gewisse Abflachung der Ufer auch im weiteren Stadtgebiet möglich. Nicht zuletzt, so die Stadt, werde es auch die Frage gehen, wie man auf soziokultureller Ebene Voraussetzungen dafür schafft, die bis zu 5000 neuen Bewohner in die bestehenden Stadtteilstrukturen zu integrieren.