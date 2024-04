Tempo- und Handyverstöße: So lief der Blitzermarathon in Augsburg

Am Freitag führte die Polizei in Augsburg den Blitzermarathon durch. Einige Fahrerinnen und Fahrer wurden rausgefischt. Wie sie reagierten.

Ein Polizist blickt durch ein Messgerät an der Friedrich-Ebert-Grundschule in Göggingen. Tempo 30 ist hier vorgeschrieben. Schülerinnen und Schüler sollen nicht gefährdet werden. Noch ist der Verkehr an diesem Vormittag gemäßigt, doch es dauert nicht lang, bis es zur ersten Geschwindigkeitsüberschreitung kommt. Eine Polizistin winkt den blauen VW-Bus heraus. Der Mann muss blechen. Es ist eine Situation, die sich am Freitag so oder ähnlich an mehreren Standorten in Augsburg abspielte. An mehr als 30 Stellen in der Stadt hielt die Polizei nach Verkehrssündern Ausschau.

Der 75-jährige Fahrer aus Hiltenfingen zeigt sich sofort einsichtig. Nach Abzug der Toleranz war er drei km/h zu schnell unterwegs. Er habe eine grüne Ampel in der Straße rechtzeitig überfahren wollen. Generell halte er den Blitzermarathon für sinnvoll, auch wenn es "für mich jetzt natürlich ärgerlich ist", so der Mann. Schließlich habe er es gar nicht eilig gehabt.

Polizei blitzt an über 30 Stellen in Augsburg

Der Mann aus Hiltenfingen sollte nicht der letzte Verkehrssünder am Freitag bleiben. Polizeisprecherin Marion Liebhardt betonte die Relevanz des Blitzermarathons: "Überhöhte Geschwindigkeit ist eine der Hauptursachen für schwere Verkehrsausfälle. Deshalb ist es wichtig, die Menschen für dieses Thema zu sensibilisieren". Wie viele Verkehrssünder die Polizei am Freitag in Augsburg herausziehen konnte, war am Nachmittag unklar. Auf Rückfrage unserer Redaktion sagte Liebhardt, dass es am Montag eine Bilanz des Blitzermarathons geben werde.

Zurück an der Friedrich-Ebert-Grundschule: Kurz nach dem Mann aus Hiltenfingen fährt ein weißer Skoda mit 39 km/h auf die Messstelle zu. Als die Polizistinnen und Polizisten den Fahrer anhalten, ärgert sich dieser vor allem über sich selbst. Kurz zuvor sei er die Straße in die andere Richtung gefahren und habe die Kontrolle dabei bemerkt. 30 Euro kostet ihn nun der Tempoverstoß. Die Fahrerinnen und Fahrer seien mal mehr und mal weniger einsichtig, heißt es von der Polizei. Kreative Erklärungen gebe es dabei kaum. "Die häufigste Ausrede ist, man habe es eilig", so Liebhardt.

Blitzermarathon soll Fahrerinnen und Fahrer sensibilisieren

Die Polizei hat es am Freitag aber nicht nur auf Geschwindigkeitsüberschreitungen abgesehen. Mit einem Fahrrad fährt ein Polizist die Straße entlang und hält Ausschau nach Fahrerinnen und Fahrern, die während der Fahrt ihr Handy benutzen. Dabei fällt ihm der Fahrer eines weißen VW-Kleintransporters auf. Der Handyverstoß kostet ihn 100 Euro und bringt ihm einen Punkt in der Verkehrssünderkartei ein. Nach etwa zwei Stunden bauen die Beamtinnen und Beamten ihre Messstelle in der Friedrich-Ebert-Straße ab. In dieser Zeit stellte die Polizei acht Verstöße fest.

