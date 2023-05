Trotz Insolvenz geht es bei Peek & Cloppenburg in Augsburg vorerst weiter

Der Modehändler Peek & Cloppenburg geht in ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Jetzt werden auch in Augsburg Beschäftigte über den Stand im Verfahren informiert.

Das Modehaus Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf hat im März ein Insolvenzverfahren in Eigenregie angetreten. Jetzt wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über den Stand im Verfahren informiert. Der Verkauf laufe an allen Standorten ohne Einschränkungen weiter – auch in Augsburg.

350 von insgesamt über 1500 Arbeitsplätzen in den Düsseldorfer Zentralbereichen werden abgebaut. Die 6000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 67 Verkaufshäusern seien davon jedoch nicht betroffen, heißt es.

Augsburger Peek & Cloppenburg-Filiale steht weiter auf dem Prüfstand

"Wir beobachten weiterhin intensiv die Rahmenbedingungen und die Profitabilität einzelner Standorte. Dafür stehen wir auch in Gesprächen mit Vermietern", so Geschäftsführer Thomas Freude. An einigen Standorten erweisen sich die Gespräche jedoch als bisher nicht zufriedenstellend. Zu Augsburg gibt es diesbezüglich keine Aussagen. 2019 hatte Peek & Cloppenburg seine Filiale in der Viktoriapassage modernisiert, nach dem diese umgebaut worden war. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung wird für 1. Juni erwartet. (nist)

