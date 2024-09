Turamichele, Dult und Fuggerstadt Rallye: Das ist am Wochenende in Augsburg geboten

Der Blumenschmuck am Augsburger Perlachturm hängt bereits. Nun fehlt nur noch das Figurenspiel, dann kann es am Samstag losgehen. Das Turamichele, eines der ältesten Kinderfeste Deutschlands, findet dieses Wochenende wieder am Augsburger Rathausplatz statt. Das Fest läuft am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr. Zu jeder vollen Stunde können Gäste beobachten, wie das Turamichele das Böse besiegt. Traditionell gibt es wieder den Luftballon-Wettbewerb, bei dem Kinder Luftballons mit kleinen Grußkarten in den Himmel steigen lassen. Außerdem ist für Kinder ein breites Unterhaltungsprogramm geboten, unter anderem einen Stand der Feuerwehrerlebniswelt und ein Torwandschießen des FC Augsburg.

Am Samstag eröffnet die Augsburger Dult

Ebenfalls am Samstag startet die 141. Augsburger Michaelidult. Auf dem Straßenzug zwischen Jakobertor und Vogeltor bieten bis zum 6. Oktober insgesamt 122 Händler ihre Waren an. Es gibt ein umfangreiches Angebot an Textilwaren, Haushaltsartikeln und Kunstgewerbe. Auch eine Vielzahl an Imbiss- und Getränkeständen ist aufgebaut. Für Kinder steht außerdem ein Karussell in der Nähe des Vogeltors. Die Dult ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Oldtimer-Fans treffen sich zu Fuggerstadt Classic in der Maximilianstraße

Fans von alten und neuen Autos kommen am Sonntag, 29. September, in der Maximilianstraße auf ihre Kosten. Dort finden Fuggerstadt Classic und Fuggerstadt Volt statt. Ab 8 Uhr beginnt die Anfahrt der Oldtimer, bis zum Start der Rallye um 10 Uhr können Besucher die alten Fahrzeuge bestaunen. Anschließend fahren die Oldtimer eine Strecke von knapp 180 Kilometern durch das Augsburger Umland. Zieleinfahrt ist um 17 Uhr wieder in der Maximilianstraße. Ab 12.30 Uhr gehört die Prachtstraße aber erstmal den Elektroautos der Fuggerstadt Volt. Die Elektro-Rallye startet um 14 Uhr. Die Strecke ist knapp 100 Kilometer lang, gegen 16 Uhr soll das Ziel auf dem Gaswerksgelände erreicht werden.

Im Rahmen der Rallyes kommt es zu Einschränkungen für den Verkehr in der Innenstadt. Die Maximilianstraße ist am Sonntag von 5 bis 24 Uhr für den Verkehr gesperrt. Außerdem gilt im selben Zeitraum ein absolutes Park- und Halteverbot im Bereich zwischen Moritzplatz und Ulrichsplatz. Sämtliche geparkten Fahrzeuge müssen bis 5 Uhr entfernt werden. Motorrad- und Schwerbehindertenstellplätze sowie Taxistandplätze werden an diesem Tag in die Hallstraße verlegt. Die Zufahrt zu den Grundstücken ist frei.

Letzte Chance für Klavierspieler

Zum letzten Mal gibt es an diesem Wochenende die Möglichkeit, in der Innenstadt Klavierklängen zu lauschen oder selbst zu spielen. Die Klaviere, die im Rahmen der Aktion „Play me, I´m Yours“ aufgestellt wurden, stehen noch bis Sonntag, dann werden sie wieder abgebaut.