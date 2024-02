Augsburg

Ukrainische Schüler in Augsburg: "Für sie ist es nicht nur ein Plan B"

Plus In den vergangenen zwei Jahren haben viele Schüler aus der Ukraine nicht nur an ihren Deutschkenntnissen gearbeitet. Ein großer Teil verfolgt ein klares Ziel.

Von Miriam Zissler

Eine Ukraine-Flagge hängt im Zimmer der Brückenklasse am Gymnasium bei St. Stephan und einige Fotos von besonderen Orten und von Speisen, die die Kinder und Jugendlichen an ihr Heimatland erinnern. Seit fast zwei Jahren werden in dieser Klasse junge Menschen unterrichtet, die aufgrund Russlands Angriffskriegs flüchten mussten. Im Bayernkolleg sind es 120 Jugendliche und junge Erwachsene aus der Ukraine, die dort die Schulbank drücken. Nun berichten die Schülerinnen und Schüler von gemischten Gefühlen: Ein Teil wünscht sich, zurückkehren zu können, viele wollen die Chance nutzen und hier einen Schulabschluss und eine Ausbildung machen oder ein Studium absolvieren. Für andere steht schon jetzt fest: Sie wollen bleiben.

An Augsburg schätzen die jungen Menschen nicht nur McDonald's. Die Fast-Food-Kette wird zwar als besonderer Ort in Augsburg oft genannt, aber es gibt weitaus mehr, was die Jugendlichen an Augsburg schätzen gelernt haben. So finden die ukrainischen Schüler am Gymnasium bei St. Stephan etwa die Vielzahl der Geschäfte gut und die Sauberkeit in der Stadt - Maria, 15, nutzt ihre "schöne Umgebung" gerne für Spaziergänge. Polina, 11, hat viele neue Freunde kennengelernt und Olha, 14, geht dreimal wöchentlich Eiskunstlaufen. Damit habe sie erst in Augsburg angefangen. "In der Ukraine wäre das zu teuer gewesen", sagt sie. Von den 16 Schülern, die an diesem Tag da sind, sagen sieben auf Anhieb, dass sie gerne auf Dauer bleiben wollen würden. Nach zwei Jahren haben sie sich gut eingelebt, an ihren Deutschkenntnissen gearbeitet und auch Vorstellungen, wie es für sie weitergehen kann. "Ich will an die Uni gehen und studieren", sagt Sofia, 16. Hier sei es einfach besser als in der Ukraine, findet Polina. Nazar, 14, sieht es anders. Er würde lieber wieder zurück in die Ukraine gehen. Aber das geht nicht, zumindest derzeit nicht.

