Ukrainische Heimkinder starten am Montag mit dem Deutschunterricht

Plus In der Augsburger Jugendherberge sind Kinder und Jugendliche eines ukrainischen Heims untergekommen. Für sie beginnen die Vorbereitungen für den Schulbesuch.

Seit einer Woche leben die geflüchteten Kinder und Jugendlichen eines ukrainischen Heims in der Augsburger Jugendherberge. Für Jugendamtsleiter Joachim Herz ist das eine "besondere Situation", die auch mit dem großen Flüchtlingszustrom im Jahr 2015 nicht vergleichbar ist. "Damals hatten wir einzelne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Jetzt handelt es sich um eine begleitete Gruppe." Nach der anstrengenden Flucht haben sie in der vergangenen Woche erst einmal ankommen können. Kommende Woche beginnen die ersten Vorbereitungen für einen Schulbesuch.