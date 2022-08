Augsburg

Umgestürzter Baum bei der Kahnfahrt: War Trockenheit der Grund?

An der Kahnfahrt stürzte am Sonntagnachmittag ein Baum ins Wasser. Zwei Ruderboote waren in unmittelbarer Nähe. Zum Zeitpunkt des Fotos waren die Boote bereits etwas weiter weggefahren.

Plus Am Sonntag stürzte ein Baum in den Stadtgraben, auf dem zu dieser Zeit zwei Boote unterwegs waren. Am Dienstag will die Stadt nach der Ursache forschen.

Es ist ruhig am Montagmittag in der Augsburger Kahnfahrt. Nur ein paar Tische in dem beliebten Ausflugslokal sind besetzt, mehr Gäste haben sich für nachmittags angekündigt. Wer ein Boot mietet, wird von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen an diesem Tag mit einem Warnhinweis aufs Wasser geschickt: "Bitte halten Sie sich in der Mitte des Wassers." Hintergrund: Am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr war am Äußeren Stadtgraben ohne Warnung ein Baum ins Wasser gestürzt. Zwei Boote, die zu dieser Zeit in der Nähe unterwegs waren, verfehlte er nur knapp. Warum der Baum umfiel, ist bislang nicht bekannt.

