Unbekannte zündeln: Es gibt eine Serie von Mülltonnenbränden

In der Nacht auf Freitag brannte es in Oberhausen und Kriegshaber. In einem Fall rannten Jugendliche vom Tatort weg.

Eine Serie von brennenden Mülltonnen beschäftigt die Polizei in Augsburg. Gebrannt hat es in Oberhausen und Kriegshaber. In einem Fall entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro.

Nach Auskunft der Polizei kam es in der Nacht auf Freitag in kurzen Abständen zu insgesamt drei Mülltonnenbränden, die durch die Augsburger Feuerwehr gelöscht werden mussten. Am Donnerstag gegen 21.45 Uhr wurde einer Schule in der Kapellenstraße von einem Anwohner mitgeteilt, dass eine auf dem Pausenhof befindliche Mülltonne in Brand geraten war und er Jugendliche habe wegrennen sehen. Der Anwohner selbst zog die brennende Mülltonne noch von einem Schuppen der Schule weg und konnte so ein Übergreifen auf diesen verhindern.

Gegen Mitternacht wurde in einem Garagenhof in der Kreutzerstraße eine in Brand stehende Mülltonne festgestellt. Das Feuer zog bereits eine zweite, daneben befindliche Tonne, in Mitleidenschaft, bevor auch diese von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Der Schaden wurde hier auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Brennende Mülltonne: Feuer griff auf Geräteschuppen über

Gegen 0.30 Uhr wurden Anwohner durch den Geruch auf eine in Brand stehende Mülltonne in der Sommestraße aufmerksam. Diese war in einem Nebengebäude des dortigen Kindergartens untergestellt. Das Feuer hatte bereits auf den Geräteschuppen übergegriffen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. An dem Nebengebäude, den untergestellten Mülltonnen und angrenzenden Bäumen entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.