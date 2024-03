Tipps gegen Einbrüche: Polizei mit Mobiler Wache unterwegs

Die Polizei kommt mit ihrer Mobilen Wache nach Augsburg und in den Landkreis, um Tipps für den Schutz vor Einbrechern zu geben. Anlass sind die Osterferien.

Mit den bevorstehenden Osterferien steigt auch das Risiko von Wohnungseinbrüchen. Deshalb ist das Polizeipräsidium Schwaben Nord in den nächsten Tagen mit der Mobilen Wache in Augsburg und im Landkreis unterwegs, um Bürgerinnen und Bürger zum Thema Wohnungseinbruchdiebstahl zu beraten. Das sind die Termine:

Freitag, 22. März, 14 - 19 Uhr in Stadtbergen, Bismarckstraße - Endhaltestelle. Montag, 25. März, 14 - 19 Uhr in Leitershofen, Brunnenplatz - Haltestelle. Dienstag, 26. März, 14 - 19 Uhr in Deuringen, Allgäuer Straße/Kapellenstraße. Mittwoch, 27. März, 14 - 19 Uhr in Neusäß, Kobelstraße - Parkplatz Kobelkirche. Donnerstag, 28. März, 14 - 19 Uhr in Neusäß Daimlerstraße - Parkplatz Kaufland. Dienstag, 2. April, 15 - 20 Uhr in Augsburg im Spickel, Ablassweg Ecke Hornungstraße. Mittwoch, 3. April, 15 - 20 Uhr in Leitershofen Brunnenplatz - Haltestelle. Donnerstag, 4. April, 14 - 19 Uhr in Deuringen, Allgäuer Straße/Kapellenstraße. (AZ)

