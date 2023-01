Unfall auf B17 sorgte für Stau: Unbekannter beschädigte Lärmschutzwand im Tunnel

Ein folgenreicher Unfall mit Flucht hat sich Dienstagmorgen auf der B17 in Augsburg ereignet. Dabei wurde eine Lärmschutzwand beschädigt.

Einen besonderen Fall von Unfallflucht meldet die Polizei. Demnach hat sich am Dienstagmorgen auf der B17 in Augsburg, im Tunnel auf der Höhe Gabelsbergerstraße in nördlicher Fahrtrichtung, zwischen 7.30 und 8.30 Uhr ein Unfall ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam ein unbekannter Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Randstein und touchierte mit seiner rechten Fahrzeugseite die Lärmschutzwand des Tunnels.

Dabei wurden Teile der Lärmschutzdämmung auf einer Länge von etwa vier Metern von der Wand gerissen und beschädigt. Nach Angaben der Polizei wurde die Statik der Brücke nach jetzigem Stand nicht in Mitleidenschaft gezogen. Über die genaue Schadenshöhe könne bislang noch keine Aussage getroffen werden, heißt es.

Weil auf der Fahrbahn der B17 etliche Teile herumlagen, wurde die rechte Fahrspur für rund zwei Stunden gesperrt. Das hatte natürlich zu Zeiten des Berufsverkehrs erhebliche Auswirkungen. Laut Polizei entstand ein Rückstau über mehrere Kilometer bis zur Ausfahrt Messe/Universität.

Die Verkehrspolizei Augsburg hat die Ermittlungen bezüglich der Unfallflucht aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Augsburg unter 0821/323-2010 zu melden. (ina)