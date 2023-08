Unwetter über Augsburg und der Region: Teils chaotische Zustände am Plärrer

Das Freigelände leert sich am Samstagnachmittag mit dem Einsetzen des Unwetters schnell. Die Polizei meldet viele Einsätze.

Land unter beim Augsburger Herbstplärrer: das Unwetter am Samstagnachmittag hat auf dem Gelände für teils chaotische Zustände gesorgt. Das Freigelände leerte sich nach dem heftigen Regen ganz schnell. Menschen zogen sich in die beiden Bierzelte zurück. Die Polizei meldet viele Einsätze in Augsburg und Umgebung.

Ein Unwetter ist am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr über Augsburg und Umgebung hinweggezogen. Derzeit gebe es "ganz, ganz" viele Einsätze, so ein Polizeisprecher. Einen genauen Überblick könne er direkt nach dem Starkregen noch nicht geben. Allerdings habe es offensichtlich in einigen Regionen ordentlich gehagelt.

Sturm stürzt Baum und beschädigt Haus in Haunstetten

In Haunstetten stürzte das stürmische Unwetter ein Baum um. Dieser beschädigte ein Wohnhaus. Feuerwehrleute sind im Einsatz.

In Haunstetten stürzte ein Baum wegen des Unwetters um und beschädigte ein Haus. Foto: Silvio Wyszengrad

7 Bilder Samstagnachmittag: Unwetter über Augsburg Foto: Peter Fastl

In Teilen der Region fällt schwerer Hagel

In Teilen der Region fiel langanhaltender und schwerer Hagel. In Königsbrunn etwa fielen nach Informationen unserer Zeitung etwa 20 Minuten lange Hagelkörner, die so groß waren wie Tischtennisbälle.

Auf dem Plärrergelände flüchteten die Besucher vom Freigelände in die Zelte. Im Schallerzelt tröpfelte es allerdings an einigen Stellen rein. Gäste saßen mit Schirm im Zelt. Festwirt Dieter Held hatte bei der Eröffnung de Plärrers angekündigt, dass er im Jahr 2024 ein neues Zelt anschaffen werde.