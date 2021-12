Augsburg

15:05 Uhr

Veranstalter sagt die Messe Jagen und Fischen in Augsburg ab

Plus Die Messe Jagen und Fischen war für Mitte Januar geplant - nun fällt sie aus. Das wird mit den Folgen der Corona-Pandemie begründet. Wie es mit anderen Messen nun weitergeht.

Von Michael Hörmann

Es hätte die erste große Messe im Messejahr 2022 in Augsburg werden sollen: Die Jagen und Fischen, die bei ihrer vergangenen Austragung im Jahr 2020 mehr als 37.600 Besucherinnen und Besucher an vier Tagen anlockte, sollte vom 20. bis 23. Januar stattfinden. Veranstalter ist die Messe Augsburg GmbH, die auch das Messezentrum managt. Am Freitagmittag kam die schlechte Nachricht aus Sicht der Angler und Jäger: Die Jagen und Fischen fällt im Jahr 2022 ersatzlos aus. Der nächste angepeilte Termin ist erst wieder Mitte Januar 2023.

