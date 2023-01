Verdi-Streik: Augsburger Post-Kunden drohen massive Verspätungen

Plus Hunderte Post-Beschäftigte streiken in und um Augsburg – wohl mit wochenlangen Folgen für Kundinnen und Kunden. Wie die Gewerkschaft Verdi den Schritt begründet.

Nicht, dass es Augsburger Post-Kundinnen und -Kunden in den vergangenen Monaten leicht gehabt hätten. Im Herbst häuften sich im ganzen Stadtgebiet Meldungen über viel zu spät zugestellte Briefe, über Post in falschen Briefkästen, über Pakete im Nirwana. Auch vor Weihnachten kam es zu – für die Feiertage nicht unüblichen – Verzögerungen. Nun muss sich die Kundschaft erneut auf massive Einschränkungen einstellen. Grund ist der Streik, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat. Er wird sich im Raum Augsburg wohl über Wochen auswirken.