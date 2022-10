Augsburg

12:00 Uhr

Probleme bei der Postzustellung ärgern Augsburger Kunden

Wegen Personalmangels und kranker Mitarbeiter kommen Briefe, Zeitschriften und Pakete per Post in Augsburg derzeit oft mit Verspätung.

Plus Die Post bekommt den Personalmangel und viele Corona-Ausfälle weiter nur schwer in den Griff - zum Leidwesen der Augsburger Kunden. Sie müssen teils lange warten.

Von Andrea Wenzel

Christian Uffinger hatte Tickets für Fahrgeschäfte auf dem Münchner Oktoberfest per Post bestellt. Zum Glück nicht, weil er diese noch einlösen wollte, sondern weil er sie sammelt. Laut Uffinger waren die Wiesn-Tickets nämlich ungewöhnlich lange von München nach Augsburg unterwegs. Laut Online-Briefmarke am 19. August verschickt, erreichten Sie Uffinger erst am 15. Oktober, also nach Ende des Volksfests. Auch an anderer Stelle machte der Augsburger zuletzt keine guten Erfahrungen mit der Pünktlichkeit der Briefzusteller. "Briefe sind innerhalb Augsburg eine Woche unterwegs. Manche kommen gar nicht (mehr)", schreibt er unserer Redaktion. Auf Unterlagen vom Betriebsarzt habe er sehr lange warten müssen, obwohl diese seitens des Arztes längst raus gewesen seien.

