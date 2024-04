Verkehr in Augsburg: Ein Abgesang auf die "autofreie" Maxstraße

Plus Die Perspektiven für eine "richtige" Fußgängerzone sind durchwachsen, denn Aufwand und Nutzen wären fraglich. Die "kleinere" Lösung ist die wahrscheinlichere.

Bis Herbst plant die Stadt Details zu den Handlungsoptionen für die Maximilianstraße auszuarbeiten, doch schon jetzt kann man sagen, dass die Perspektiven für eine "echte" Fußgängerzone durchwachsen sind. Im Sommer hatte der Verkehrsversuch seinen Charme mit Passanten, die den Straßenraum bevölkerten, doch solange es Tramgleise gibt, ist dort eine richtige Fußgängerzone angesichts der Breite des Straßenraums wenig sinnvoll. Und man muss kein Schwarzseher sein, um zu vermuten, dass es im Winter trist geworden wäre. Aufwand und Kosten (die sanierte Maxstraße müsste erneut umgebaut werden) sind nicht zu schultern, selbst wenn man eine Fußgängerzone dort für sinnvoll erachtet. Politisch wäre das nicht vermittelbar, solange die Fuggerstraße auf eine Sanierung wartet.

Es wird vermutlich darauf hinauslaufen, dass es auf eine Aufhübschung mit mehr Bäumen und Bänken hinausläuft, womöglich mit weniger Stellplätzen, aber freier Anfahrbarkeit. Eine "autofreie Maximilianstraße" ist das nicht. Sie könnte frühestens in der kommenden Legislatur auf die Tagesordnung kommen. Argumentativ könnten die Grünen zumindest als Erfolg anführen, eine Ausweitung der Verkehrsberuhigung auf weitere Innenstadt-Teile hinbekommen zu haben.