„Versagen“ bei Corona-Impfzentrum? Opposition attackiert Stadtregierung

Über der Stadt Augsburg schwebt ein millionenschweres Damoklesschwert. Wie Recherchen unserer Redaktion zeigten, hat die Regierung von Schwaben ihr gegenüber Rückforderungen von 22,5 Millionen Euro in den Raum gestellt – Grund ist der Umstand, dass bis heute im großen Stil Nachweise zu erbrachten Leistungen im Corona-Impfzentrum fehlen. Die Firma Bäuerle, die es rund zwei Jahre lang bis zum 31. Dezember 2022 betrieb, konnte bisher keine umfassende und aussagekräftige Dokumentation vorlegen, insbesondere zu Personal- und Fahrzeugeinsatz. Die Opposition zählt nun den verantwortlichen Gesundheitsreferenten Reiner Erben (Grüne) an und fordert Aufklärung. Die läuft stadtintern offenbar hauptsächlich just dort: im Gesundheitsreferat.

Max Kramer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Impfzentrum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Coronavirus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis