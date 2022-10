Verzweiflung bei Augsburgs Metzgern: "Uns steht das Wasser bis zum Hals"

Plus In Augsburgs Metzgereibetrieben geht seit der Energiekrise die Angst um. Viele fürchten um ihre Existenz. "Eigentlich müsste die Leberkässemmel jetzt zehn Euro kosten."

Bei Augsburgs Metzgern geht die blanke Existenzangst um. Einige sagen, ihnen stehe das Wasser bis zum Hals. Wie vielen anderen Handwerkern und Unternehmen auch, macht die Energiekrise den familiengeführten Fleischerbetrieben schwer zu schaffen. Peter Happacher von der gleichnamigen Metzgerei im Spickel meint: "Irgendwann fragt man sich, wofür man noch aufsteht und arbeitet." Die Metzgermeister und -meisterinnen erzählen, wie sich die explodierenden Strom- und Gaspreise auf ihr Geschäft auswirken. Auch ein bekannter Bäcker liefert eine düstere Zukunftsprognose.