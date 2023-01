Augsburg

vor 47 Min.

Von Reezy bis Messi: Dieser Augsburger macht aus Teppichen Kunstwerke

Plus Roberto Gorgis aus Augsburg "tuftet" Teppiche. Mit einer besonderen Pistole fertigt er in Handarbeit Unikate. Warum ein Rapper für ihn besonders wichtig ist.

Von Fridtjof Atterdal

Beruflich darf es für Roberto Gorgis ruhig bodenständig zugehen. Zuletzt arbeitete er in der Logistik des Bäuerle-Impfzentrums, jetzt möchte er gerne Busfahrer bei den Stadtwerken werden. "Es ist wichtig, ein vernünftiges wirtschaftliches Standbein zu haben", sagt der 23-Jährige, der um die Jahrtausendwende mit seiner Familie aus dem Irak nach Augsburg kam und hier aufgewachsen ist. Doch bei seinem kreativen Hobby kann sich Gorgis richtig ausleben. Unter seinem Label "RugmeDaddy" "tuftet" der große Mann Teppiche und wagt sich dabei auch an schwierige Motive. Sein bisher größter Erfolg war ein Teppich mit dem Konterfei des Rappers "Reezy", den er dem Musiker bei einem Auftritt in Augsburg überreichte und der ihm viele neue Fans einbrachte, wie Gorgis erzählt.

