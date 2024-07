Von wegen Dreigroschenoper: Das Kostenschock-Drama ums Theater

Das Geld verschwindet gerade buchstäblich im Dunkeln: Wo sich einst der hintere Teil der Bühne des Augsburger Staatstheaters befand, steht jetzt ein Gerüst. Der Raum verliert sich oben in Finsternis, die Gerüststützen gleichen einem eisernen Labyrinth. Das über Jahrzehnte heruntergekommene größte Theater in Schwaben muss saniert werden, zwei Erweiterungsneubauten sollen für eine symbolische wie inhaltliche weitere Öffnung des Theaters in die Stadtgesellschaft sorgen. Doch inzwischen stellt sich die Frage, ob die Stadt sich nicht übernommen hat. Der Bund der Steuerzahler spricht angesichts der Kostenexplosion von einem überdimensionierten Bau, Teile der Opposition im Stadtrat fordern, alles auf den Prüfstand zu stellen.

