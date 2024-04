Warum der Denkmalschutz in Augsburg eine Herausforderung ist

Plus Denkmalgeschützte Gebäude sind für eine historische Stadt wie Augsburg überlebenswichtig. Gleichzeitig können sie für Stadt und Privateigentümer zum Problem werden.

Städte sind ein Stück weit Vergangenheit, in der wir leben. In Augsburg ist das nicht nur in der Altstadt mit seinen prächtigen Bauten spürbar – auch das Antlitz der Stadtteile ist maßgeblich von Denkmälern geprägt. Die Bauwerke schaffen vor Ort Identität und zeigen uns, dass wir nur ein kleiner Teil einer viel längeren Geschichte sind. Neben der unbewussten Geschichtsvermittlung gibt es aber auch ganz praktische Erwägungen, warum der Denkmalschutz in Augsburg wichtig ist. Er bewahrt das, was Touristen sehen wollen, eine wichtige Einnahmequelle. Natürlich werden ikonische Gebäude wie Rathaus oder Schaezlerpalais nicht einfach abgerissen. Aber die vielen vermeintlich unscheinbaren Bürgerhäuser, Sportstätten oder Einfriedungen bedürfen dieser Überlebensgarantie. Auch sie prägen das Augsburger Stadtbild und sorgen für immer neue Höhen bei den Tourismus-Zahlen.

Rechnet man es herunter, steht nur ein minimaler Teil aller Augsburger Gebäude unter Denkmalschutz. Ob wirklich jedes Bauwerk in Zeiten fehlenden Wohnraums unbedingt erhalten werden muss - darüber lässt sich streiten. Aber das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege ist ausgewogen in seiner Bewertung.

